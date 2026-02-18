Si accendono i motori della MotoGp e Formula 1: i Mondiali 2026 sono in diretta tv su Sky

Lo spettacolo dei motori sta per ripartire nella Casa dello Sport, che quest’anno offrirà un racconto editoriale eccezionale e ricchissimo su Sky e in streaming su NOW. Al via tra due giorni la nuova stagione del motorsport, con oltre 1.800 ore di sfide live - di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia. Il 1° marzo toccherà alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo. Saranno ben 41 i week end di gara in arrivo su Sky Sport, che racconterà più di 17 campionati e oltre 200 gare nel corso della stagione, alcune di queste anche in chiaro su TV8: dal rivoluzionario anno della Formula 1 alle grandi sfide di MotoGP, che resterà nella Casa dei Motori fino al 2027, per arrivare agli appuntamenti con Formula 2, Formula 3, F1 Academy, Porsche Mobil 1 SuperCup, Moto2, Moto3, NTT IndyCar Series, World Rally Championship, European Rally Championship, WEC, GTWC, CIV, Lamborghini Super Trofeo e in 6 date del Motomondiale debutta anche la Harley Davidson Baggers World Cup, trofeo spettacolare che si disputa in sella alle Harley Road Glide e che Sky Sport racconterà in diretta nei weekend di gara. Un racconto quotidiano per tutto il 2026, grazie alla ricchezza dei contenuti realizzati ogni giorno dalla squadra di Sky Sport dai circuiti di tutto il mondo e visibili sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, con approfondimenti anche su Sky Sport 24. Attenzione alla nuova, rivoluzionaria stagione di F1, che quest’anno vive il cambio regolamentare più radicale di sempre. Una stagione incerta e avvincente che verrà raccontata dal team editoriale capitanato da Carlo Vanzini, accompagnato in cabina di commento per tutto l’anno da Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero. Tutta l’esperienza in pista sarà nei commenti tecnici di Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e con Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. A Fabio Tavelli e il suo ormai storico e popolarissimo Race Anatomy F1 sarà affidata l’analisi post gara, con la tavola rotonda che commenterà i temi del week end e le voci dei protagonisti. Il team di Sky Sport F1 cercherà di far vivere il paddock e le sue esperienze agli appassionati come se fossero in pista: cosa prova un essere umano seduto da passeggero accanto a un pilota di F1? La rubrica “Hot lap” lo racconterà dal primo all’ultimo secondo. Mara Sangiorgio si prepara a vivere più giornate da meccanico di diversi team, per capire in prima persona come si lavora in un box della Formula 1. Si riapre la caccia al titolo nel Motomondiale: Marc Marquez rimane il riferimento, ma i test dell’inverno dicono che la concorrenza sia attrezzata. Guido Meda racconterà tutte le gare della stagione con il suo ormai storico amico e spalla tecnica Mauro Sanchini. I pre e post gara saranno sempre condotti da Vera Spadini, che dallo studio mobile dello Sky Truck guiderà gli approfondimenti e le analisi tecniche. Confermati gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni, che quest’anno saranno affiancati da Ludovica Guerra, inviata wild card in alcune gare della stagione. Le sfide di Moto2 e Moto3 saranno commentate dagli affiatatissimi Rosario Triolo e Mattia Pasini. Il pilota romagnolo, al suo ruolo di commentatore tecnico e di ospite negli approfondimenti, affiancherà anche la conduzione di una nuova rubrica dedicata alla tecnica motociclistica, “Techno”. Pasini, inoltre, sarà sulla griglia della MotoGP per raccontare fatti e pensieri degli ultimi minuti prima del via. Cristiana Buonamano sarà sempre alla guida di Race Anatomy MotoGP, che affronterà a freddo i temi del Gran Premio appena concluso e a caldo i festeggiamenti di chi ha vinto e le riflessioni di chi magari ha poco da festeggiare. Per la Superbike, che punta molte delle sue carte sull’italiano Nicolò Bulega in sella alla Ducati, sono pronti in cabina di commento Edoardo Vercellesi e Max Temporali, che nel corso della stagione realizzeranno anche monografie sulle moto sportive che hanno fatto la storia e speciali sul mondo delle corse e delle moto di produzione. Lucio Rizzica e Marcello Puglisi saranno le voci di Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup, mentre la F1 Academy sarà affidata ad Andrea Sillitti e Vicky Piria. Torna il WEC, con il commento di Matteo Pittaccio, Marco Nesi e Biagio Maglienti. E ancora, al commento del GTWC ci sarà Ivan Nesta, mentre per il WRC ci saranno Lucio Rizzica e Rosario Triolo, insieme alle spalle tecniche Gabriele Cogni, Andrea Crugnola e Dario D'Esposito. Per l’NTT Indycar Series, in cabina di commento ci saranno Biagio Maglienti e Matteo Pittaccio. Nella Casa dei Motori quest’anno su Sky Sport arrivano tante interviste esclusive ai campioni di oggi e alle leggende del passato. Il primo appuntamento è oggi pomeriggio con il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, l’unico velocissimo e giovanissimo italiano in Formula 1, nello speciale “Attacco Mondiale”. Durante la stagione, al centro del racconto anche i piloti di MotoGP, con una serie di interviste per scoprire i lati più nascosti e introspettivi dei protagonisti del Motomondiale. Sky Sport 24 sarà come sempre la finestra sui circuiti con news, interviste e studi dedicati. In particolare, il lunedì e il martedì sul canale all news saranno i giorni di Reparto Corse, la rubrica che riepiloga i momenti chiave del week end appena trascorso. Marta Abiye e Paolo Beltramo cureranno lo spazio dedicato alla MotoGP, mentre i temi di F1 verranno sviluppati da Davide Camicioli e Matteo Bobbi. Contenuti speciali saranno disponibili anche on demand per tutta la stagione, mentre una copertura non stop sarà garantita anche dalle sezioni dedicate del sito SkySport.it e dagli account social ufficiali di Sky Sport

17 CAMPIONATI IN 5 CONTINENTI

Saranno 11 mesi di spettacolo, con tutti i campionati della nuova stagione senza sosta fino a dicembre. Quasi finita l’attesa per la Formula 1, con le nuove monoposto che si mostreranno nel loro assetto definitivo nel week end dell’8 marzo ad Albert Park, in Australia, quando si scenderà in pista per il primo GP dell’anno. Saranno 24 le gare tra Europa, Asia, Oceania, Nord e Sud America, con il tradizionale finale di Abu Dhabi il 6 dicembre, che assegnerà i titoli piloti e costruttori. Appuntamento tricolore il week end del 6 settembre per il Gran Premio d’Italia a Monza, in diretta anche su TV8. Sempre live in chiaro anche le 6 Sprint di Cina, USA-Miami, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore, con le relative qualifiche. A Melbourne nuovo inizio anche per la Formula 2 (14 week end di gara) e per la Formula 3 (10 appuntamenti in totale), mentre bisognerà attendere Shanghai per l’esordio della F1 Academy (7 fine settimana). In primavera, invece, sarà la volta della Porsche Mobil 1 SuperCup (8 round totali). La prossima settimana parte la MotoGP, con tutti i Gran Premi live in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW fino al 2027. Appuntamento il 1° marzo sul circuito di Buriram, in Thailandia, per il primo dei 22 GP, 6 dei quali in diretta anche su TV8: Qatar, Francia, Italia, Germania, San Marino-Misano e Portogallo. Terzo anno per il formato con la Sprint Race al sabato (tutte in diretta su TV8) con il campionato che si concluderà a Valencia il 22 novembre. Durante la stagione in pista anche i campionati di Moto2 e Moto3. Sarà su Sky per altri due anni anche la WorldSBK, pronta allo shakedown questo fine settimana: primo round dell’anno a Phillip Island, con gli altri 11 appuntamenti tutti in Europa. I week end di WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB saranno in esclusiva su Sky e NOW, con tutte le gare della Superbike in diretta anche su TV8. Nella Casa dello Sport anche le sfide del WCR. Asfalto, sterrato, neve e fango per il World Rally Championship, partito a gennaio con il leggendario Rallye di Monte Carlo. Il campionato sarà ricco e lungo, con gli altri 12 round dell’anno che decreteranno i vincitori nel gran finale in Arabia Saudita, a novembre. Oltreoceano si avvicina il momento del primo semaforo verde dell’NTT IndyCar Series, previsto per il 1° marzo. Ad aprile sarà il momento del GT World Challenge Europe powered by aws con Valentino Rossi, con il circuito francese Paul Ricard che ospiterà il primo dei 10 round stagionali. Tra le due ruote, da non perdere il Dunlop CIV - Campionato Italiano Velocità, che inizia al Misano World Circuit “Marco

Simoncelli” il 25 aprile.

FORMULA 1: AL VIA UNA NUOVA ERA

È tutto pronto per vivere una delle stagioni più rivoluzionarie della storia della Formula 1. Il cambio regolamentare che apre ufficialmente la nuova era sarà raccontato integralmente su Sky e NOW, con Sky Sport F1 (canale 207) a fare da paddock esclusivo per gli appassionati grazie anche alla qualità di visione del 4K. Le nuove regole promettono una stagione incerta e combattuta fin dall’inizio, con ben due new entries, Audi e Cadillac, e un circuito tutto da scoprire, il Madring di Madrid. Ad anticipare il primo GP stagionale saranno tre giorni di test in Bahrain, con Sky che già da questa mattina segue l’andamento delle sessioni su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Telecronaca di Andrea Sillitti, Ivan Capelli, Mara Sangiorgio e Vicky Piria, con i collegamenti sul posto degli inviati Davide Camicioli, Matteo Bobbi e Roberto Chinchero. Al termine delle sessioni, il recap quotidiano sarà affidato a Speciale test Bahrain. Dal week end australiano, che sancirà l’avvio della lotta al titolo - dal 6 all’8 marzo - al GP conclusivo del 4-6 dicembre ad Abu Dhabi, 30 spettacolari appuntamenti con 24 gare e 6 Sprint, tutte da seguire nella Casa dello Sport. Durante la stagione, spazio alle interviste ai protagonisti. Si parte già oggi pomeriggio alle 17.20 su Sky Sport F1 con “Attacco Mondiale”, lo speciale in cui Andrea Kimi Antonelli racconta le sue aspettative per il secondo anno in F1. Un dialogo tra passato, presente e futuro, con i sogni e i desideri di uno dei talenti più attesi in griglia di partenza. Appuntamento con la storia il 20 marzo, quando andrà in onda “Luca: Sognando Rosso”, il documentario su Luca Cordero di Montezemolo, l’uomo che ha ricostruito il sogno Ferrari: scelto personalmente da Enzo Ferrari per salvare il Cavallino Rampante, è una tra le icone più amate nel nostro Paese. Chris Harris, celebre presentatore di Top Gear, lo incontra proprio in Italia in un viaggio fra luoghi da cartolina e della memoria, intrecciando il racconto della propria vita con quello di Gianni Agnelli e della Ferrari. Dal 6 marzo, inoltre, Giorgio Porrà racconta Enzo Ferrari ne “L’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi”. Il nuovo appuntamento, dal titolo “Enzo Ferrari: l’Uomo, la Rossa, il Mito”, è un viaggio tra trionfi leggendari e intime sconfitte, nell’avventura umana e visionaria dell’uomo diventato mito, sinonimo di velocità, lusso ed eccellenza, capace di distribuire felicità, trascurando di regolarne un po’ anche a se stesso. Su Sky il racconto sarà continuo e costante, con le rubriche e gli approfondimenti sempre pronti a fornire in tempo reale aggiornamenti dalla pista e dal paddock. Pre e post di ogni sessione dal venerdì alla domenica all’interno di Paddock Live e Paddock Live Show, mentre giovedì si inizia a entrare nell’atmosfera del GP con Pit Walk. Ad anticipare le qualifiche del sabato Warm Up, mentre al termine di ogni Gran Premio ci saranno Debriefing e Notebook, gli spazi di commento e analisi “a caldo”. Le interviste ai piloti, le analisi e le pagelle del week end saranno al centro di Race Anatomy, il programma di Fabio Tavelli in cui Leo Turrini, Mario Miyakawa, Umberto Zapelloni, Luigi Mazzola, Carolina Tedeschi e tanti altri ospiti discuteranno itemi emersi durante la race week. La tecnologia resta centrale nelle analisi, con la Sky Sport Tech Room di Matteo Bobbi che analizzerà il comportamento in pista delle monoposto, tra aerodinamica attiva e nuove power unit, con il supporto dell’AI per svelare agli appassionati le più sottili trame del nuovo regolamento e spiegare le performance dei piloti. Sempre disponibile la funzionalità Sky Sport Plus, accessibile dal canale 207 attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi a Internet. Resta attiva l’opzione Race Control con 25 canali: 22 on board camera (per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito), Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership), Timing (per i dati live della gara), Multiscreen (tutte le 22 on board camera in un'unica schermata), Onboard Mix (un mix del punto di vista dei piloti), Driving Tracker (con la mappa live del circuito per seguire i piloti). Sono inoltre disponibili gli Highlights in tempo reale, i risultati e le classifiche.

MOTOGP, SI APRE LA CACCIA AL TITOLO

Tutti all’attacco del mondiale 2026 di MotoGP, che resterà su Sky fino al 2027. Sky Sport MotoGP (208) sarà sempre il canale di riferimento per tutti gli appassionati. È tempo di scendere in pista in Thailandia per gli ultimi test prestagionali, anticipo del primo semaforo verde che scatterà proprio sul circuito di Buriram nel week end del 1° marzo. Dalla caccia al decimo titolo di Marquez alla voglia di riscatto degli avversari, passando per il talento dei piloti italiani chiamati a essere protagonisti, sarà un anno di sfide all’ultima staccata, in un calendario che vede il ritorno del GP del Brasile dopo 22 anni. Approfondimento sempre al centro del racconto: per tutta la stagione, Sky Sport MotoGP realizzerà interviste monografiche con i più grandi piloti in attività e a quelli del passato, con l’obiettivo di far emergere i lati più umani e magari distanti dalla consueta vita del paddock. Le moto che hanno fatto la storia verranno rivisitate in racconti che spazieranno dalla fase progettuale alla messa in strada e in pista. Saranno inoltre ritrasmesse sempre sul canale 207 le serie prodotte proprio dai costruttori e dai Team, esperimento già iniziato lo scorso anno con “Inside”, realizzato ogni settimana dal Team Ducati Lenovo sul dietro le quinte delle gare dei suoi piloti. “Strade d’Italia” è la nuova rubrica dedicata al motociclismo turistico tra le curve più belle del nostro Paese straordinario. Gli speciali continuano anche a inizio marzo, con “Dakar 2026. I Signori della sabbia”, un docufilm condotto da Sandro Donato Grosso e diretto da Claudio Cavilotti dedicato all’ultima edizione della Dakar che ha aperto il 2026 e di cui Sky è stata per la prima volta official broadcaster. Nel documentario si ripercorrono le 13 tappe che, tra le dune dell’Arabia Saudita, hanno visto sfidarsi i piloti delle due e delle quattro ruote in condizioni estreme, con i retroscena di quella che viene considerato il rally raid più duro del mondo. Per le rubriche, debutta “Techno”, che spiegherà la tecnica motociclistica. Nel corso della settimana, il giovedì si partirà sempre con Paddock Pass, per una visione completa sui temi della gara alle porte. A Racebook sarà invece affidato il racconto diretto dei piloti. I nuovi talenti del futuro saranno raccontati da Talent Time, mentre il presente e il passato delle corse sarà l’argomento di Top Riders. La vita dei piloti sarà osservata con un occhio scherzoso e leggero da Rosario Triolo nel suo Social Media Rider, uno sguardo privilegiato nei garage e dietro le quinte del Motomondiale. Nel race day della domenica l’avvicinamento alla gara sarà a cura di Grid, per respirare l’adrenalina direttamente dalla griglia di partenza a pochi minuti dall’inizio, mentre ’immediato post GP sarà a cura di Zona Rossa, con Vera Spadini e i suoi ospiti. Inoltre, sui circuiti europei torna il truck di Sky Sport, baricentro editoriale dell’attività in pista.