Salta il WEC in Qatar per le tensioni in Medio Oriente: il campionato parte da Imola 

Non è una sorpresa per chi segue da vicino le vicende geopolitiche, ma la notizia scuote comunque il mondo del motorsport: il round inaugurale del FIA World Endurance Championship 2026 è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente . La sicurezza di piloti (e non solo) ha avuto la priorità assoluta, spingendo gli organizzatori a una decisione inevitabile. Il mondiale partirà quindi direttamente dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La decisione è ufficiale: niente Qatar

La gara Qatar 1812km, in programma originariamente dal 26 al 28 marzo come apertura della stagione, non si disputerà nelle date previste. Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO), ha commentato: “Innanzitutto, devo sottolineare che i nostri pensieri principali sono rivolti alle vittime di questo terribile conflitto. In momenti come questi, gli interessi sportivi sono chiaramente secondari, motivo per cui è stata presa rapidamente la decisione di non consentire lo svolgimento dell’evento. Stiamo lavorando duramente con il Circuito Internazionale di Lusail e la Federazione Motociclistica del Qatar per trovare la migliore alternativa per consentire lo svolgimento della 1812 km del Qatar in una data successiva nel 2026 e ringraziamo tutte le parti per il loro sincero supporto, la loro cooperazione e la loro comprensione in merito”. Così Frédéric Lequien, CEO del FIA World Endurance Championship: “La 1812 km del Qatar è parte integrante del calendario FIA WEC e desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Circuito Internazionale di Lusail e alla Federazione Motociclistica del Qatar per la loro stretta collaborazione. Stiamo lavorando fianco a fianco da sabato mattina per trovare la soluzione migliore per organizzare l’evento e, sebbene ci servano ancora alcuni giorni per definire la data esatta, posso confermare che si svolgerà nella seconda metà della stagione 2026. Forniremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili”.