Sprint Filter e MTM: ecco la linea P08 Limited Edition per il tuning ad alte prestazioni

Fondata nel 1952, Sprint Filter sviluppa soluzioni di filtrazione aria ad alte prestazioni basate su un materiale proprietario in poliestere micro-calibrato. Una tecnologia progettata per garantire un flusso d’aria costante e una filtrazione stabile nel tempo senza l’utilizzo di olio, che negli anni è diventata un vero punto di riferimento anche nel motorsport internazionale, dalla MotoGP alla Superbike , fino ai campionati World Touring Car Cup e TCR Touring Car Series.

Proprio partendo da questa esperienza nasce la nuova collaborazione con MTM Motoren Technik Mayer, storico preparatore tedesco specializzato nelle vetture ad alte prestazioni del gruppo Audi-Volkswagen. Le due realtà hanno infatti sviluppato insieme la linea P08 MTM Limited Edition, una gamma di filtri aria pensata per il mondo del tuning e delle preparazioni più estreme. I primi modelli sono già disponibili, mentre altre applicazioni arriveranno nei prossimi mesi.

Alla base di questi filtri c’è la tecnologia P08, una delle soluzioni più apprezzate di Sprint Filter per l’elevato flusso d’aria e per la stabilità delle prestazioni nel tempo. A differenza di molti filtri performance tradizionali, non utilizza materiali filtranti a base d’olio: una scelta tecnica che permette di mantenere costante l’efficienza e di evitare il degrado tipico di altri sistemi.

Manutenzione ridotta al minimo

In concreto, questo significa un flusso d’aria più elevato e soprattutto prevedibile, un’ottima capacità di filtrazione e prestazioni che restano stabili anche dopo lunghi periodi di utilizzo. Anche la manutenzione è estremamente semplice: il filtro è progettato per un uso a lungo termine e, quando necessario, può essere pulito esclusivamente con aria compressa, senza lavaggi né oliature. Nonostante questa semplicità, il sistema garantisce comunque una protezione efficace del motore, con una capacità di trattenere fino al 93,13% delle particelle da 100 μm.

Come sottolinea Fabrizio Marcucci, Marketing & Sales Director di Sprint Filter, “MTM Motor Technik Mayer rappresenta una filosofia ingegneristica molto chiara nel mondo delle prestazioni Audi e Volkswagen Group. Non a caso - aggiunge- questa collaborazione nasce da valori condivisi come “precisione tecnica, risultati misurabili e coerenza nel tempo”.

Dello stesso avviso anche Roland Mayer, fondatore di MTM, che evidenzia come la partnership permetta di ampliare ulteriormente l’offerta del marchio: “La collaborazione con Sprint Filter ci permette di offrire un filtro aria performance in linea con gli elevati standard MTM per le nostre applicazioni Audi ad altissime prestazioni”