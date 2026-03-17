Anantara Hotels & Resorts presenta: Anantara concorso Roma 2026

Marzo, Roma . Anantara Hotels & Resorts è orgogliosa di aprire il sipario su Anantara Concorso Roma , un esclusivo concorso di auto da collezione. L’evento inaugurale si terrà dal 16 al 19 aprile 2026 per celebrare il lusso e il design automobilistico italiano, come pure l’eccellenza del Made in Italy nei settori della cucina e dell’artigianalità. Organizzato da Anantara Hotels & Resorts e presentato da UBS , insieme ai partner dell’evento Richard Mille e Lockton Wattana, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, l’evento proporrà una selezione di 70 auto italiane , tra le più rare e prestigiose, provenienti da collezioni private di tutto il mondo . Anantara Concorso Roma riunirà i marchi più leggendari del Made in Italy, ripercorrendo la storia dell'automobile italiana, sportiva e da corsa: dalle prime automobili pionieristiche, alle auto anteguerra e del dopoguerra; dalle auto da corsa delle epoche d'oro delle corse storiche, alle auto sportive e GT degli anni '50 e '60; fino alle prime supercar. Ci saranno modelli e prototipi unici e iconici come Ferrari, Maserati, Bugatti, Alfa Romeo, Lancia, Lamborghini e Pagani . Tra le protagoniste della gara, spiccano tre Ferrari che hanno scritto pagine fondamentali del motorsport a Le Mans: la 250 LM del 1961, la 275P del 1963 e la 499P . Ognuna di esse testimonia il successo internazionale del marchio del Cavallino Rampante nelle competizioni automobilistiche, nonché l'evoluzione della tecnologia motoristica. Le auto saranno suddivise in 16 classi, ciascuna valutata da un gruppo di specialisti che ne esamineranno autenticità ed eleganza. La giuria internazionale è stata selezionata da Adolfo Orsi Jr, Chief Judge e tra i massimi conoscitori del settore automobilistico , affiancato da due esperti e da Lorenzo Ramaciotti, nominato Giudice Onorario.

Gli eventi del concorso: ecco come si svolge

Venerdì 17 aprile, al mattino, le vetture prenderanno parte al Giro d’Anantara, con partenza da Piazza della Repubblica. Riservato ai collezionisti e ai partecipanti al concorso, il percorso attraverserà alcune delle strade più iconiche della capitale, offrendo a chiunque uno spettacolo raro: vedere alcune delle più belle automobili italiane sfilare tra i monumenti e gli scorci più suggestivi di Roma. Il pubblico potrà invece ammirare le vetture da vicino nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile, quando le vetture saranno riunite tra Casina Valadier e Piazza Bucarest, abbracciando i giardini di Villa Borghese. Un’occasione speciale per cittadini e visitatori di vivere da vicino una celebrazione dell’eccellenza italiana – dalle automobili al design, dalla cucina al saper fare che rende unico il nostro Paese. Anantara Concorso Roma è infatti aperto sia ai collezionisti e proprietari di auto provenienti da tutto il mondo, che agli appassionati: questi ultimi potranno assistere a uno o più momenti della kermesse utilizzando dei pass giornalieri a pagamento. L’obiettivo è di far diventare Anantara Concorso Roma un appuntamento annuale di rilevanza internazionale che riesca a coinvolgere tutta la città. William Heineke, fondatore e presidente di Minor International, società madre di Anantara, nonché appassionato e storico collezionista di auto d’epoca ha commentato: “Roma possiede un’atmosfera unica e una straordinaria tradizione legata alle corse automobilistiche e ai concorsi d’eleganza. Quando abbiamo deciso di creare un nuovo concorso dedicato ai più straordinari esemplari di auto storiche italiane, la Città Eterna è stata una scelta naturale. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Roma Capitale, ai cittadini di Roma e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Sono inoltre convinto che, con il supporto dei nostri prestigiosi partner, riusciremo a consolidare Anantara Concorso Roma come appuntamento annuale nel calendario internazionale dei concorsi d’eleganza.” “Anantara Concorso Roma riflette perfettamente la visione dell’ospitalità che caratterizza Anantara Hotels & Resorts: creare esperienze che mettano in dialogo cultura, destinazione e stile di vita.” ha affermato Giles Selves, Senior Vice President Luxury Hotels, Minor Hotels Europe & America. “Un evento come questo permette infatti di valorizzare Roma come palcoscenico internazionale dove eccellenze diverse possono incontrarsi, mettendo in relazione una comunità globale di appassionati e collezionisti con l’identità culturale e il patrimonio unico di questa città”. La Città Eterna vanta del resto una lunga tradizione legata all’automobile e alle grandi competizioni. Le strade di Roma risuonarono per anni del rombo dei motori durante la Mille Miglia, quando la capitale rappresentava il giro di boa del celebre viaggio di ritorno. Anche il Gran Premio di Roma, disputato tra il 1925 e il 1991, occupa un posto importante nella storia dell’automobilismo: memorabile in particolare l’edizione del 1947, che segnò la prima vittoria della Ferrari con la leggendaria 125 S. L’evento sottolinea inoltre, nelle sue modalità organizzative, il desiderio di Anantara Hotels & Resorts e, nello specifico, di Anantara Palazzo Naiadi, di promuovere e partecipare a iniziative volte a valorizzare la vita della comunità e la bellezza della città. Così, accanto alle auto iconiche che, esposte negli angoli più suggestivi di Roma, aggiungeranno meraviglia alla bellezza eterna dei luoghi; si affiancano le iniziative con le ACLI di Roma volte a rafforzare il dialogo con le reti solidali. Con il crescere dell’evento, cresce infatti anche la rete di iniziative mirate a rafforzare il legame tra il Concorso e il tessuto sociale della capitale: lo scorso febbraio, in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione dello Spreco Alimentare, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel – nell’ambito dell’evento e in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale – ha infatti dato avvio al viaggio inaugurale del furgone refrigerato donato alle ACLI di Roma. Il mezzo rappresenta il primo risultato concreto della raccolta fondi avviata già nel 2025 e sarà impiegato per recuperare e redistribuire in modo solidale le eccedenze alimentari raccolte durante i grandi eventi, Anantara Concorso Roma incluso, con il supporto delle aziende di catering. Accanto a questa iniziativa, le ACLI di Roma stanno sviluppando nuovi strumenti di sostegno alle famiglie in difficoltà, tra cui il progetto della dispensa solidale del Cibo che Serve, pensata come un hub di raccolta e distribuzione di beni alimentari e di prima necessità che coinvolge volontari, imprese e realtà del territorio, trasformando lo spreco in una risorsa per la comunità. In questo modo, il Concorso diventa parte di un percorso più ampio in cui la valorizzazione della città si accompagna a un impegno concreto per l’inclusione e la solidarietà. “È un grande evento internazionale che celebra il lifestyle italiano, invidiato da tutto il mondo, e che contribuisce a veicolare un’immagine positiva di Roma” – ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale – “Sono molto legato a questo appuntamento perché l’anno scorso, nonostante sia stato rimandato per la triste scomparsa di Papa Francesco, è stata ugualmente realizzata una legacy concreta con la donazione ad Acli Roma di un furgone refrigerato per raccogliere e distribuire meglio i generi alimentari in eccedenza. Quest’anno la raccolta fondi con i partecipanti all’evento permetterà di costruire la Dispensa Solidale di Acli Roma, con l’acquisto della cella frigorifera e l’allestimento dell’area di stoccaggio e distribuzione. Eredità concrete che testimoniano l’importanza dei grandi eventi nel miglioramento della città”. “Quella che oggi raccontiamo è un’esperienza concreta di collaborazione virtuosa tra istituzioni, imprese e terzo settore, capace di generare valore condiviso per la città – dichiara Lidia Borzì, vicepresidente delegata delle ACLI di Roma –. Iniziative come questa dimostrano che è possibile tenere insieme innovazione, responsabilità sociale e attenzione alle fragilità, costruendo risposte efficaci ai bisogni delle persone e dell’ambiente. Mettere in dialogo bellezza, attenzione al territorio e impegno solidale significa investire in una Roma che guarda al futuro senza lasciare indietro nessuno”.