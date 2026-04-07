Presentata a Bergamo la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83 griffata ESA NanoTech

ESA NanoTech annuncia l'inizio di una collaborazione tecnica e commerciale con il team AF Corse per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship (WEC). Presso l'hub industriale di ESA NanoTech, all’interno del Kilometro Rosso – Innovation District di Bergamo, è stata presentata la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83.

La vettura che ha trionfato, nel 2025, nella leggendaria 24 Ore di Le Mans - la gara di durata più impegnativa ed iconica al mondo - farà il suo debutto nel weekend del 17 aprile 2026 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La partnership nasce dalla condivisione di valori fondamentali: innovazione tecnologica, ricerca della massima efficienza e l'eccellenza del "Made in Italy". Il logo ESA NanoTech trova spazio sulla sezione laterale e sul frontale della vettura, integrandosi nella livrea gialla e rossa che è tra le più amate dagli appassionati dell’endurance.

“L’ingresso di ESA NanoTech nel mondo del World Endurance Championship al fianco di AF Corse e Ferrari sottolinea la nostra volontà di valorizzare il genio e l'ingegneria del Made in Italy. Al Kilometro Rosso - commenta Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital e di ESA NanoTech - lavoriamo ogni giorno per fare innovazione, e non esiste banco di prova più severo e prestigioso della pista per dimostrare il valore della nostra visione. È un onore legare il nome di ESA NanoTech a un equipaggio di così alto livello, con l'obiettivo di continuare a scrivere pagine memorabili nella storia dell’automobilismo".

“Siamo onorati della partnership stretta con ESA NanoTech: un’azienda con grandi talenti e potenziale altissimo, parte di un Gruppo simbolo per tutto il nostro Made in Italy - sottolinea Amato Ferrari, Fondatore di AF Corse. Grazie a Leonardo Maria Del Vecchio e a tutto il suo team per aver creduto in noi. Ripetere i successi in pista non è mai semplice ma daremo più del cento per cento per mantenere ai vertici la Ferrari 499P numero 83 con i colori di ESA NanoTech”.

Sulla stessa linea Antonello Coletta, Global Head di Ferrari Endurance e Corse Clienti: “Siamo molto felici di vedere un partner come ESA NanoTech supportare il programma di AF Corse nel mondiale endurance. Questa partnership suggella una crescita continua da parte di una squadra capace nel 2025 di laurearsi campione tra i team indipendenti e di regalare a Ferrari la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans”.

Il FIA WEC rappresenta il banco di prova più severo per ogni componente tecnologica. È un concentrato di ingegneria estrema, dove ogni dettaglio conta. In questo contesto, ESA NanoTech porta la propria visione orientata al futuro, supportando uno dei team di punta del campionato.

AF Corse ha confermato l’equipaggio vincitore della passata edizione della 24 Ore di Le Mans, formato da Robert Kubica e dai piloti ufficiali Ferrari Phil Hanson e Yifei Ye, che saranno nuovamente al via della classe regina Hypercar; un equipaggio che nel 2025 si è distinto in gara, chiudendo la stagione al secondo posto assoluto nel Campionato del Mondo Piloti e che ha consentito al team di aggiudicarsi la FIA World Cup for Hypercar Teams.

ESA NanoTech è una start-up innovativa fondata nel 2021 specializzata nella produzione sostenibile di grafene attraverso una metodologia rivoluzionaria che trasforma materiale plastico in un materiale avanzato ad alte prestazioni. Fondata con l’obiettivo di coniugare tecnologia, sostenibilità e innovazione, ESA NanoTech si pone all’avanguardia nel settore dei materiali avanzati, offrendo soluzioni industriali che combinano efficienza energetica, riduzione dell’impatto ambientale e innumerevoli applicazioni in settori strategici come l’energia, la tecnologia e la mobilità. ESA NanoTech è parte del gruppo LMDV Capital, la società di investimento fondata da Leonardo Maria Del Vecchio.



AF Corse vanta un palmarès vincente in pista. Dal 2023 il team è Racing Partner di Ferrari per il programma Hypercar 499P, dove ha coquistatoconquistato tre vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans. Le prime due vittorie sono arrivate sotto il nome Ferrari – AF Corse, mentre nel 2025 la 499P numero 83, schierata privatamente da AF Corse, ha ottenuto un successo memorabile. Al termine della stessa stagione, la scuderia italiana si è aggiudicata il titolo mondiale a squadre della FIA World Cup for Hypercar Teams, mentre Ferrari e l'equipaggio della 499P numero 51 hanno conquistato anche i titoli costruttori e piloti del FIA WEC. Prima di approdare alla categoria Hypercar, il team ha trionfato nella categoria LMGTE Pro alla 24 Ore di Le Mans nel 2012, 2014, 2019 e 2021, vincendo inoltre diversi titoli nel FIA WEC nella stessa classe.

CALENDARIO FIA WEC 2026

PROLOGO UFFICIALE IMOLA 14 APRILE

ROUND 01 – 19 APRILE 6 ORE DI IMOLA

ROUND 02 – 9 MAGGIO 6 ORE DI SPA-FRACNORCHAMP

ROUND 03 – 13-14 GIUGNO 24 ORE DI LE MANS

ROUND 04 – 12 LUGLIO 6 ORE DI SAN PAULO

ROUND 05 – 6 SETTEMBRE LONE STAR LE MANS

ROUND 06 – 27 SETTEMBRE 6 ORE DEL FUJI

ROUND 07 – 24 OTTOBRE 1812 KM DEL QATAR

ROUND 08 – 7 NOVEMBRE 8 ORE DEL BAHRAIN