Schumacher, in vendita la Vespa Ferrari del 2001: quanto vale oggi

Il fascino senza tempo di Michael Schumacher torna a far battere il cuore degli appassionati. Questa volta non si tratta di una monoposto di Formula 1, ma di un oggetto altrettanto iconico: una rarissima Piaggio Vespa ET4, pronta a finire sotto il martello della celebre casa d’aste Sotheby's. Il prossimo 25 aprile 2026, verrà messo all’asta uno dei soli 20 esemplari realizzati nel 2001 su commissione di Ferrari. Queste Vespa erano destinate a un uso molto speciale: permettere a Schumacher e al team di muoversi agilmente tra i box durante una delle stagioni più leggendarie della storia della Formula 1. Proprio nel 2001, infatti, il pilota tedesco conquistò uno dei suoi titoli mondiali più iconici, consolidando il suo dominio con la Ferrari.

Un oggetto unico tra motorsport e lifestyle

Quella che potrebbe sembrare una "semplice Vespa" è in realtà un cimelio di altissimo valore storico. Numero di telaio ZAPM1900001018661, appena 2.039 km, prima immatricolazione a nome di Ferrari S.p.a. e certificazione con documenti ufficiale Piaggio. A rendere il tutto ancora più affascinante è la presenza del pass originale per il paddock dell’epoca, un dettaglio che trasporta immediatamente nell’atmosfera dei Gran Premi dei primi anni 2000.

Quanto vale un pezzo come la Vespa di Schumacher

La stima per l’asta è compresa tra 15.000 e 20.000 euro, ma il valore emotivo e collezionistico potrebbe spingere le offerte ben oltre. Il motivo è semplice: non si tratta solo di uno scooter, ma di un oggetto che unisce due simboli del Made in Italy: Vespa e Ferrari. E, soprattutto, porta con sé il possibile contatto diretto con Schumacher, il “Kaiser”, che potrebbe averla guidata tra una sessione e l’altra.