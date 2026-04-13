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6 ore di Imola: orario, favoriti e come vederla in tv e streaming© LAT Images

6 ore di Imola: orario, favoriti e come vederla in tv e streaming

Tutto sulla prima gara del Mondiale Endurance 2026, che is disputerà sul circuito Enzo e Dino Ferrari
1 min

Tutto pronto per la terza edizione della 6 ore di Imola, prima tappa del Mondiale Endurance 2026. Il conflitto esploso in Medio Oriente ha portato la Fia a posticipare l'inizio del campionato, cancellando la 1812 km del Qatar. Il primo appuntamento mondiale andrà in scena sul circuito ‘Enzo e Dino Ferrari’. Grande attesa per i piloti della Ferrari: Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado,  campioni del mondo in carica, si presenteranno al volante della 499P. 

6 ore di Imola, il programma

Si partirà venerdì 17 aprile, con due sessioni di prove libere: alle 10:15 e alle 15:15. Sabato 18 aprile alle 10:30 le prove libere, seguite alle 14:30 dalle Qualifiche. Alle 14:50 l'Hyperpole, poi alle 15:10 le Qualifiche Hypercar e la Hyperpole Hypercar. Domenica 19 aprile infine, la gara, con partenza alle ore 13:00.

6 ore di Imola, come vederla in tv e streaming

Le qualifiche, le prove e le gare della 6 ore di Imola saranno visibili su più piattaforme: da Discovery+  ai canali Eurosport tramite l’abbonamento alla piattaforma HBO, fino alla piattaforma ufficiale della competizione, ossia FIAWEC+. La gara sarà invece visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. 

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