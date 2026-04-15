All'Ippodromo delle Capannelle la 42° edizione del Millennium Expo
La storica sede dell‘Ippodromo Capannelle di Roma dal 1999 è teatro della più grande Manifestazione di auto moto e ricambi d'epoca del Centro Sud.
In un Parco con aree coperte e scoperte, zone verdi e pavimentate, troveranno spazio Club ed espositori di veicoli storici con un nutrito settore di ricambi/accessori per auto e moto, modellismo d’epoca e memorabilia.
Le iniziative speciali in programma sono:
- Anniversari: i 50 anni di VW Golf GTI ed i 30 anni di Bmw Z3, MB SLK, Porsche Boxster e Jaguar XK8;
- Seminario a tema Young timer: i modelli da comprare (sabato 18/04 ore 10.30 Club House);
- Evento Registro Italiano VW: una trentina di Maggiolino si “sfideranno” in un mini circuito ad ostacoli (sabato 18/04 ore 12.00 Prato Piste)
- Convegno FMI con tema: Presentazione del Progetto pilota di raccolta della documentazione del Motociclismo Storico nel Lazio (sabato 18/04 ore 15.30 Club House)
- Evento Roadster anni 90 con sfilata Miss Pin Up (domenica 19 aprile ore 11.30 Tribuna d’onore)
Come nella scorsa edizione, sarà offerto a tutti i CLUB federati, una CONVENZIONE in favore dei propri associati, mettendo a disposizione dei proprietari di veicoli d'epoca un parcheggio riservato a titolo gratuito all’INTERNO della Mostra.
Inoltre, col Patrocinio di ACI, ASI, FMI, Lambretta e Vespa Club d’Italia tutti i relativi soci avranno l’ingresso ridotto 8€.