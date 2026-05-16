Torna il Car Outlet Spoticar di Stellantis &You Napoli: oltre 1.000 auto usate garantite dal 23 al 31 maggio

Per nove giorni, presso lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco, in via Ex Aeroporto – ingresso 4, sarà possibile scoprire un’ampia selezione di oltre 1.000 auto usate garantite e certificate Spoticar, di cui ben 300 pronte a partire con vantaggi fino a 5.000 euro.

Usato certificato e pronta consegna reale

Il Car Outlet nasce per rispondere a una delle esigenze più sentite dagli automobilisti: poter scegliere tra un’ampia disponibilità di auto usate selezionate e certificate.

Durante l’evento sarà possibile vedere e valutare circa 300 vetture presenti fisicamente sul piazzale, parte di una gamma di oltre 1000 auto visionabili online, con tempi di consegna chiari e trasparenti, definiti fin dal primo contatto.

Tutte le auto rientrano nel programma Spoticar, il marchio di riferimento del gruppo Stellantis per l’usato certificato, che prevede:

100 controlli tecnici su ogni vettura

garanzia valida in tutta Italia

assistenza dedicata anche dopo l’acquisto

Un approccio pensato per offrire serenità e sicurezza, elementi sempre più centrali nella scelta di un’auto usata.

Un evento che unisce acquisto ed esperienza

Il Car Outlet di Stellantis &You Napoli non è solo un’occasione di acquisto, ma un vero e proprio evento aperto al pubblico.

In particolare, sabato mattina sarà presente la diretta live di Radio Marte, con animazione e intrattenimento, affiancata da un food truck, per rendere la visita ancora più piacevole e informale.

Un format che unisce informazione, intrattenimento e consulenza, pensato per accogliere famiglie, giovani e professionisti in un contesto rilassato.

Informazioni utili

Dove:

Stabilimento Stellantis G. Vico – Pomigliano d’Arco

Via Ex Aeroporto – INGRESSO 4

Quando:

Dal 23 al 31 maggio

Info:

Tel. 081 007 08 87

+393371217728

Il Car Outlet Spoticar di Stellantis &You Napoli si conferma così un punto di riferimento per chi cerca qualità, convenienza e trasparenza nel mercato dell’usato, con una proposta ampia e un’esperienza d’acquisto costruita intorno alle persone.