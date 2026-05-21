Automotive Dealer Day 2026: Verona capitale automotive
Pentana e Methodos: la squadra vincente
Nel cuore del Dealer Day, Pentana Solutions e Methodos Consulting hanno presentato la loro alleanza strategica: integrare il DMS SIPAD.Power con soluzioni di Business Intelligence avanzate. L’obiettivo? Trasformare l’enorme mole di dati a disposizione dei dealer in strumenti operativi concreti, capaci di guidare vendite, officina e magazzino come una squadra coordinata sul campo.
Box: Tre punti chiave della partnership
- Monitoraggio in tempo reale: i dati diventano azioni immediate.
- Analisi predittiva: anticipare trend e comportamenti dei clienti.
- Ottimizzazione dei processi: efficienza e decisioni rapide per ogni concessionaria.
Tra networking e futuro del mercato
Al Dealer Day non sono mancati momenti di confronto internazionale, workshop sulla sostenibilità e sessioni dedicate alla customer experience digitale. La manifestazione diventa così sempre più non solo un palco di novità tecnologiche, ma anche una palestra per accrescere competenze e relazioni, dove dealer e manager affinano strategie e si preparano per affrontare le sfide sempre più complesse del mercato automotbilistico.
All’Automotive Dealer Day 2026 si avuta la conferma di come il futuro del retail auto si giochi sui numeri, sulla capacità di reagire in fretta e di prendere decisioni strategiche nel rispetto dei margini e dei ruoli dell’intera filiera dell’auto.