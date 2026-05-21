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Automotive Dealer Day 2026: Verona capitale automotive

Automotive Dealer Day 2026: Verona capitale automotive

3 min
Verona, Maggio 2026 – Per qualche giorno, Veronafiere si trasforma nella capitale italiana dell’automotive. All’Automotive Dealer Day 2026, centinaia di concessionari, manager e specialisti si sono dati appuntamento per capire chi saprà guidare il mercato nei prossimi anni. Tra workshop, tavole rotonde e sessioni plenarie, il messaggio è chiaro: vincere nel retail auto non significa solo vendere più veicoli, ma saper interpretare i dati e tradurli in decisioni vincenti. “Lead with your brand”: la gara è sul campo dei numeri Il filo conduttore dell’evento è il tema “Lead with your brand”: un invito ai dealer a diventare protagonisti del cambiamento, con visione e strategia. Tra scenari geopolitici, trend globali e tecnologie emergenti, l’attenzione si concentra su come trasformare dati e informazioni in vantaggi concreti, anticipando i trend del mercato e ottimizzando processi e performance. «Il futuro si vince con chi sa leggere i dati e reagire in tempo reale» – una delle parole d’ordine più ripetute tra i workshop e i panel dell’evento.

Pentana e Methodos: la squadra vincente

Nel cuore del Dealer Day, Pentana Solutions e Methodos Consulting hanno presentato la loro alleanza strategica: integrare il DMS SIPAD.Power con soluzioni di Business Intelligence avanzate. L’obiettivo? Trasformare l’enorme mole di dati a disposizione dei dealer in strumenti operativi concreti, capaci di guidare vendite, officina e magazzino come una squadra coordinata sul campo.

 

 

Box: Tre punti chiave della partnership

  • Monitoraggio in tempo reale: i dati diventano azioni immediate.
  • Analisi predittiva: anticipare trend e comportamenti dei clienti.
  • Ottimizzazione dei processi: efficienza e decisioni rapide per ogni concessionaria.

Tra networking e futuro del mercato

Al Dealer Day non sono mancati momenti di confronto internazionale, workshop sulla sostenibilità e sessioni dedicate alla customer experience digitale. La manifestazione diventa così sempre più non solo un palco di novità tecnologiche, ma anche una palestra per accrescere competenze e relazioni, dove dealer e manager affinano strategie e si preparano per affrontare le sfide sempre più complesse del mercato automotbilistico.

All’Automotive Dealer Day 2026 si avuta la conferma di come il futuro del retail auto si giochi sui numeri, sulla capacità di reagire in fretta e di prendere decisioni strategiche nel rispetto dei margini e dei ruoli dell’intera filiera dell’auto.

 

 

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