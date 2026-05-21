Automotive Dealer Day 2026: Verona capitale automotive

Pentana e Methodos: la squadra vincente

– Per qualche giorno, Veronafiere si trasforma nella capitale italiana dell’automotive. All’Automotive Dealer Day 2026, centinaia di concessionari, manager e specialisti si sono dati appuntamento per capire chi saprà guidare il mercato nei prossimi anni. Tra workshop, tavole rotonde e sessioni plenarie, il messaggio è chiaro: vincere nel retail auto non significa solo vendere più veicoli, ma saper interpretare i dati e tradurli in decisioni vincenti. “Lead with your brand”: la gara è sul campo dei numeri Il filo conduttore dell’evento è il tema “Lead with your brand”: un invito ai dealer a diventare protagonisti del cambiamento, con visione e strategia. Tra scenari geopolitici, trend globali e tecnologie emergenti, l’attenzione si concentra su come trasformare dati e informazioni in vantaggi concreti, anticipando i trend del mercato e ottimizzando processi e performance. «Il futuro si vince con chi sa leggere i dati e reagire in tempo reale» – una delle parole d’ordine più ripetute tra i workshop e i panel dell’evento.

Nel cuore del Dealer Day, Pentana Solutions e Methodos Consulting hanno presentato la loro alleanza strategica: integrare il DMS SIPAD.Power con soluzioni di Business Intelligence avanzate. L’obiettivo? Trasformare l’enorme mole di dati a disposizione dei dealer in strumenti operativi concreti, capaci di guidare vendite, officina e magazzino come una squadra coordinata sul campo.