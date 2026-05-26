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martedì 26 maggio 2026
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Montezemolo, la durissima critica alla nuova Ferrari Luce: "Si rischia la distruzione di un mito, togliete il cavallino"

Montezemolo, la durissima critica alla nuova Ferrari Luce: "Si rischia la distruzione di un mito, togliete il cavallino"

Tantissime polemiche sul primo modello elettrico della casa di Maranello, spietato anche l'ex presidente: "Almeno i cinesi non la copieranno..."
2 min
TagsferrariMontezemolo

La nuova Ferrari Luce non fa contento nessuno. Piovono solo critiche e polemiche dopo l'evento di presentazione a Roma, con la presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un design estremamente lontano dagli altissimi standard a cui la casa di Maranello ha abituato nella sua lunga e ricca storia. La prima elettrica Ferrari, e anche prima cinque posti con quattro porte, sta ricevendo critiche non solo dagli appassionati, ma anche illusti da grandi esperti del settore.

Montezemolo attacca la Ferrari Luce: "Togliete il cavallino"

Tra questi anche l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, che non si è risparmiato quando gli è stato chiesto il suo parere sulla nuova Ferrari Luce: "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino. Concorrenza? Questa almeno è una macchina che i cinesi non copieranno". L'ex numero uno della Rossa dal 1991 al 2014, oggi direttore di McLaren Group, non la manda a dire: per lui la prima scelta ecologica è un gigantesco flop.

 

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