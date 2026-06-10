Volpe Argentata, grande successo per l'ottava edizione

ROMA – Si è conclusa con grande successo l’ottava edizione della Volpe Argentata Invitational. La splendida cornice del Parco di Roma Golf Club ha ospitato l’evento motoristico e golfistico ideato da Prisca Taruffi, campionessa di rally e figlia del leggendario Piero Taruffi, icona dell’automobilismo italiano. Oltre cinquanta auto e quattordici moto hanno fatto da protagoniste ad una mostra seguitissima dagli appassionati. Alla kermesse hanno preso parte anche l’attore Stefano Masciarelli, la conduttrice Luana Ravegnini, l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella e Daniele Masala, medaglia d’oro nel pentathlon moderno a Los Angeles 1984. A conclusione dell’evento, la cena di gala è stata l’occasione per premiare i vincitori della “Volpe Argentata Exhibition” e dell’Amateur Golf Challenge. La due giorni di manifestazione si era invece aperta sabato 6 presso l’Autodromo di Vallelunga con una giornata interamente dedicata ai proprietari delle auto, che hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità al volante sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura.

Un’edizione da ricordare – "1906-2026: siamo qui per celebrare il 120° anniversario dalla nascita di Piero Taruffi, mio padre, dalla nascita del marchio Lancia e dalla prima edizione della Targa Florio, la competizione automobilistica più antica del mondo. È questo è il tema scelto dall’ottava edizione della Volpe Argentata Invitational che celebra anche i 105 anni di Moto Guzzi. Al Parco di Roma Golf Club sono arrivate numerose vetture tra cui le Lancia B20 e B24 e una rarissima Appia Sport Zagato. La Polizia ha accolto con entusiasmo il tema dell'evento celebrando i 120 anni dalla nascita del marchio Lancia con la mitica Lancia Flaminia Berlina proveniente dal Museo della Polizia di Stato e una Moto Guzzi della Polizia Stradale. E poi c’è il golf, uno sport che io ho iniziato a praticare quando avevo ormai finito la mia carriera agonistica e della quale mi sono innamorata, perché è davvero bellissimo”. Così Prisca Taruffi, anima della Volpe Argentata, ha voluto celebrare un’edizione storica che ha visto anche la partecipazione di Giancarlo Fisichella. “Innanzitutto voglio ringraziare Prisca per l’invito - le parole dell’ex campione di Formula 1 -. Con molto piacere ho avuto modo di accettare e di essere qui per ricordare soprattutto suo papà, Piero Taruffi, che purtroppo non ho mai conosciuto. Lui è stato capostipite di noi piloti romani e quindi non potevo non essere presente. Ci tenevo a fare i complimenti all’organizzazione, a questa location fantastica contornata da macchine bellissime da vedere e quindi è davvero un piacere”. Questa, invece, l’emozione della conduttrice televisiva Luana Ravegnini: “Essere qui all’evento della Volpe Argentata è sempre un piacere e un onore. Lo scorso anno avevo provato un colpo al cuore e pensavo che quest’anno sarebbe stato tutto più attutito avendolo già vissuto, ma in realtà tornando io provo sempre una grande emozione nel trovarmi in mezzo a tanti capolavori, queste macchine d’epoca che veramente hanno fatto la storia dell’automobilismo. Credo che sia un grande privilegio reso possibile grazie a Prisca Taruffi, che è una grande professionista oltre ad essere una cara amica. Ogni volta che torno, tutto questo mi riempie il cuore di gioia e un ringraziamento particolare va a Prisca che ovviamente dedica tanto a questo evento riuscendo a raccogliere i frutti del suo grande lavoro”.

I verdetti delle premiazioni – Anche per l’ottava edizione della Volpe Argentata Invitational è stata confermata la presenza della charity hole, realizzata in collaborazione con CardioSalus Onlus, associazione no profit impegnata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari che nella mattinata di domenica ha offerto screening su appuntamento. Durante la cena di gala sono stati poi consegnati i premi della “Volpe Argentata Exhibition”. Tra le auto premiate, la Lancia Flavia Coupé si è assicurata il Premio Eleganza, mentre il Premio Lancia è andato alla bellissima Aurelia B24. Il Best of Show Auto ha premiato la splendida Lancia Aurelia B20, mentre la Fiat 500 N Eco è stata l’auto più votata dal pubblico. Tra le moto, la Triumph Trident si è contraddistinta nel Premio Eleganza su due ruote, mentre il Premio Ingegno italiano è andato alla Moto Guzzi Falcone 500. A trionfare nel Best of Show, la Frera HP 2.1/4. Infine, la Golf Amateur Challenge ha premiato Matteo Minotti e Marco Tari Capone come prima coppia netta e Federico Toss e Josia Prataviera come prima coppia lorda.