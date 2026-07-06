KINTO e Comune di Venezia: il Car Sharing ufficiale si rinnova fino al 2030

Si rinnova per altri quattro anni la partnership strategica tra il Comune di Venezia e KINTO, la Mobility Company del Gruppo Toyota. L’accordo per la gestione del servizio di car sharing cittadino è stato ufficialmente prolungato fino al 2030, consolidando una collaborazione nata nel 2018 che ha già registrato numeri straordinari, con oltre 75.000 viaggi, 7.500 utenti registrati e quasi 3,5 milioni di chilometri percorsi, generando un risparmio complessivo di ben 85 tonnellate di CO2.

Dal 1° luglio il servizio si presenta con importanti novità, a partire da una flotta completamente rinnovata, tariffe più flessibili e l’introduzione di nuovi parcheggi in punti strategici del territorio comunale per migliorare l’esperienza complessiva degli utenti.

La nuova flotta è composta da 50 vetture Toyota di ultima generazione, tutte dotate di trasmissione automatica e dei più avanzati sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida ADAS. In linea con l'approccio multi-tecnologico del Gruppo, il servizio integra quattro diverse motorizzazioni per rispondere a ogni specifica esigenza. Per l'uso urbano sono disponibili 40 Toyota Aygo X Full Hybrid, compatte e agili, a cui si affiancano 5 Toyota C-HR Plug-in Hybrid, ideali per chi cerca un'elevata autonomia in modalità elettrica. La presenza di 3 Toyota Mirai Fuel Cell a idrogeno conferma Venezia come l'unico caso in Italia di car sharing pubblico a integrare veicoli a idrogeno a zero emissioni. Inoltre, l'inclusività è garantita da 2 Toyota Proace Verso Full Electric, veicoli al 100% elettrici specificamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

Anche il sistema tariffario è stato aggiornato per offrire una proposta chiara, trasparente e flessibile, con il carburante sempre incluso nel prezzo. Per l'uso a breve termine le tariffe orarie partono da 3,50 euro all’ora con un costo chilometrico di 0,70 euro. Chi ha bisogno del veicolo per più tempo può scegliere la soluzione giornaliera, a partire da 49 euro con 50 chilometri inclusi, oppure la formula settimanale a 250 euro con 350 chilometri compresi. Sono inoltre previsti pacchetti di crediti e soluzioni prepagate per i viaggi più lunghi.

L'intera esperienza resta completamente digitale e gestibile tramite l'applicazione KINTO Share. Direttamente dallo smartphone è possibile verificare i veicoli disponibili, prenotare il noleggio e sbloccare l'auto grazie alla tecnologia keyless, senza l'utilizzo di chiavi fisiche.

KINTO si conferma così il brand globale di mobilità del Gruppo Toyota creato per soddisfare le nuove esigenze di viaggio con formule sostenibili e accessibili. Oltre al car sharing KINTO Share, l'ecosistema in Italia comprende il noleggio a lungo termine KINTO One, il noleggio mensile flessibile KINTO Flex, il carpooling aziendale KINTO Join per gli spostamenti casa-lavoro e l'app di mobilità integrata KINTO Go per pianificare i viaggi con trasporti pubblici, treni e taxi. Tutte le informazioni relative ai servizi sono consultabili sul sito ufficiale e sulle pagine social di KINTO Italia.