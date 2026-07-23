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Svolta sulla mobilità sostenibile: Mimit e ACI presentano la misura sul noleggio sociale© LAPRESSE

Svolta sulla mobilità sostenibile: Mimit e ACI presentano la misura sul noleggio sociale

In arrivo il Noleggio Sociale: incentivi e mobilità green a Palazzo Piacentini
1 min

Roma – Prosegue il percorso di attuazione delle strategie per la transizione ecologica nel settore della mobilità. Giovedì 23 luglio, alle ore 11:30, presso la sede di Palazzo Piacentini, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della nuova misura del DPCM Automotive, focalizzata sul programma di noleggio sociale a lungo termine.

All'evento interverranno il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa.

L'iniziativa, sviluppata in stretta collaborazione con l'ACI, nasce con l'obiettivo di agevolare l'accesso a veicoli a basse emissioni anche per le fasce di popolazione che incontrano maggiori difficoltà nel rinnovo del parco auto. Il progetto rappresenta un tassello fondamentale per coniugare la sostenibilità ambientale con il sostegno sociale, garantendo soluzioni di trasporto moderne, efficienti e a ridotto impatto ambientale.

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