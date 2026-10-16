Millenium Expo, a Roma il grande evento su auto e moto d'epoca

Sabato 17 e domenica 18 ottobre l’Ippodromo Capannelle di Roma ospita la 43ª edizione di Millennium Expo, manifestazione dedicata a veicoli storici, ricambi e accessori per auto e moto, modellismo d’epoca e memorabilia. L’evento si tiene all’interno del Parco di Capannelle, tra aree coperte e scoperte, con spazi per club ed espositori.

Lancia: 120 anni e concorso di eleganza

Per il 120° anniversario del marchio torinese è previsto un Concorso di Eleganza monomarca riservato a dodici vetture, con modelli compresi tra gli anni Trenta e gli anni Novanta. Tra le auto citate dagli organizzatori figurano Astura e Appia, la Gamma, che quest’anno compie 50 anni, e la Thema Ferrari.

Vespa: gli 80 anni dal 1946

Piaggio Vespa festeggia gli 80 anni con il Vespa Village, un’area riservata allo scooter, e con una sfilata delle versioni più rappresentative dal 1946 a oggi. Sempre a bordo di Vespa si svolge la sfilata di Marilyn 100, iniziativa per il centenario della nascita di Marilyn Monroe.

Moto, mostre e convegni

L’Heritage Motorcycle District è lo spazio dedicato al motociclismo storico, con i principali Moto Club e marchi come Moto Guzzi, Ducati, MV Agusta e Honda. La mostra fotografica Millennium Story ripercorre le 43 edizioni della manifestazione e si affianca alla ricorrenza dei 100 anni dell’ippodromo. Nel Club House è in programma un seminario con la scuola di restauro e Motostoria, a cui partecipano esperti del settore.

Informazioni utili

Per i club federati è rinnovata la convenzione che prevede il parcheggio gratuito riservato all’interno della mostra per i proprietari di veicoli d’epoca. Millennium Expo è aperta dalle 9.00 alle 17.30 in via Appia Nuova 1245, a Roma. Informazioni su millenniumexpo.it.