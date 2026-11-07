Meloni ha visitato lo stand della Federazione a EICMA

Un dialogo cordiale durante il quale la premier ha sottolineato l’importanza del motociclismo per l’economia, la cultura e la società di tutto il nostro Paese. Il Presidente Copioli ha riconosciuto l’impegno di Giorgia Meloni e del Governo nei confronti del mondo delle due ruote. All’incontro erano presenti Matteo Zoppas (Presidente ICE), Pietro Meda (Presidente EICMA), Paolo Magri (Amministratore Delegato EICMA), Federico Aliverti (Direttore Generale EICMA) e Mariano Roman (Presidente ANCMA). Al termine dell’appuntamento il Presidente Copioli ha consegnato alla presidente del Consiglio un crest della Federazione e una copia del libro “Fenomeni Italiani”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ringrazio la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver fatto visita alla Federazione Motociclistica Italiana. Nei minuti di interlocuzione ho potuto sottolineare l’importanza del motociclismo per tutto il Paese dal punto di vista socio-economico e sportivo. Da parte della Premier e del Governo abbiamo sempre trovato apertura e disponibilità per affrontare temi cari ai motociclisti e sono certo che ciò accadrà anche in futuro. Concludo ringraziando i rappresentanti di ICE, EICMA ed ANCMA perché la collaborazione tra i nostri Enti sta portando ottimi riscontri sotto tutti i punti di vista”.