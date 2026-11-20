La gioia di Lacorte

Lacorte ha espresso tutta la propria soddisfazione per il ritorno nella squadra italiana e per l'opportunità di affrontare una nuova sfida: "Sono davvero felice di tornare con Prema Racing per la stagione 2027 di Formula 2. Ho già ricevuto una calorosa accoglienza da Stephan e da tutto il team. Questo è un passo importante nella mia carriera e una sfida che non vedo l'ora di affrontare. Non vedo l'ora di iniziare". Lacorte era già stato nel team Prema nel 2023 nel campionato italiano di Formula 4, raccogliendo una vittoria e una pole position. Stephan Mitas, team principal di Prema, ha accolto a braccia aperte l'arrivo di Lacorte: "Nicola è un giovane pilota italiano veloce e determinato, che ha dimostrato una reale crescita in Formula 3, ed è esattamente il tipo di talento che Prema è in grado di sviluppare. Vogliamo iniziare il 2027 con il piede giusto e siamo entusiasti di lavorare con Nicola per raggiungere questo obiettivo".