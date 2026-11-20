Lacorte in F2 con Prema, ora è ufficiale: un altro italiano in griglia nel 2027
Mentre si sta concludendo la stagione 2026 della Formula 2, prende forma anche la griglia di partenza del 2027 con un altro giovane talento italiano che si aggiunge agli iscritti del prossimo campionato propedeutico alla Formula 1: è Nicola Lacorte, 19 anni, ingaggiato dall'italiana Prema Racing al posto di Sebastian Montoya, passato ai francesi della Dams. Lacorte, reduce da due stagioni in Formula 3, si aggiunge a Brando Badoer (figlio dell'ex ferrarista Luca), promosso tre settimane fa dalla Rodin in vista del 2027. Quest'anno l'unico italiano in gara nel campionato di Formula 2 è Gabriele Minì del team olandese MP Motorsport, quarto nella classifica piloti guidata dal brasiliano Camara.
La gioia di Lacorte
Lacorte ha espresso tutta la propria soddisfazione per il ritorno nella squadra italiana e per l'opportunità di affrontare una nuova sfida: "Sono davvero felice di tornare con Prema Racing per la stagione 2027 di Formula 2. Ho già ricevuto una calorosa accoglienza da Stephan e da tutto il team. Questo è un passo importante nella mia carriera e una sfida che non vedo l'ora di affrontare. Non vedo l'ora di iniziare". Lacorte era già stato nel team Prema nel 2023 nel campionato italiano di Formula 4, raccogliendo una vittoria e una pole position. Stephan Mitas, team principal di Prema, ha accolto a braccia aperte l'arrivo di Lacorte: "Nicola è un giovane pilota italiano veloce e determinato, che ha dimostrato una reale crescita in Formula 3, ed è esattamente il tipo di talento che Prema è in grado di sviluppare. Vogliamo iniziare il 2027 con il piede giusto e siamo entusiasti di lavorare con Nicola per raggiungere questo obiettivo".
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