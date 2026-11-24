L’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia di Lorena e dalle istituzioni locali con il sostegno di Autostrade per l’Italia, è presieduta dalla madre, Antonietta Argentiero. L’obiettivo è diffondere una cultura della legalità, della solidarietà e della prevenzione contro ogni forma di violenza e discriminazione, con particolare attenzione alla tutela delle donne e dei minori.

Attraverso una rete che coinvolge scuole, istituzioni, servizi sociali, Centri Antiviolenza, cooperative e realtà del Terzo Settore, l’Associazione opererà sul territorio su tre fronti principali:

Prevenzione ed educazione: percorsi nelle scuole per contrastare violenza di genere, bullismo e discriminazioni.

Supporto alle vittime: potenziamento delle attività di ascolto, accoglienza e orientamento.

Autonomia: programmi di formazione e reinserimento lavorativo in sinergia con le cooperative sociali locali.

Le voci della famiglia e delle istituzioni

Nel ringraziare Autostrade per l’Italia per la sensibilità dimostrata, i familiari di Lorena hanno dichiarato: «La nostra vita è stata spezzata in quel tratto di autostrada dove Lorena, percossa, rapita e chiusa nel bagagliaio, dal buio ha trovato la forza di chiamare aiuto e di lottare fino alla fine. Ringraziamo per le iniziative avviate affinché quel luogo di dolore diventi uno spazio di memoria, consapevolezza e prevenzione. Il nostro desiderio è che il nome di Lorena continui a vivere nell’impegno quotidiano per educare le nuove generazioni al rispetto per sé stessi, per gli altri e per il valore della vita. Nel nome della sua forza, il nostro dolore cerca di farsi strada verso gli altri, perché simili tragedie non accadano mai più».

«La morte di Lorena ha lasciato nella nostra comunità una ferita ancora aperta», ha aggiunto il Vicesindaco di Squinzano, Vincenzo Vespucci. «Squinzano si è stretta con affetto intorno a mamma Antonietta, papà Franco e al fratello Danilo, che ci hanno insegnato la dignità del dolore. Il silenzio dei primi giorni si è trasformato in un grido che oggi vuole farsi sentire: istituzioni, scuole, parrocchie e cittadini sentono il dovere di agire affinché non ci siano più altre Lorena. La strada è lunga e faticosa, ma abbiamo l’obbligo di percorrerla per non renderci complici del prossimo femminicidio».

Le panchine rosse sull’Autostrada del Sole

Il programma per il 25 novembre coinvolge direttamente anche la rete autostradale. Lungo la A1, nelle aree di servizio di Aglio Est e Badia Nuova Ovest — a poca distanza dal Viadotto Lora — sono state installate due nuove panchine rosse accompagnate da una targa in memoria di Lorena e di tutte le donne vittime di violenza. Le due postazioni si aggiungono alle 23 già presenti lungo le tratte del Gruppo.

Inoltre, nei servizi igienici delle aree di servizio saranno affissi materiali informativi con i numeri di emergenza e le istruzioni sul segnale di richiesta d’aiuto, così da offrire un supporto immediato e accessibile a chi si trova in difficoltà e trasformare i luoghi di transito in spazi di attenzione e tutela.

Il sostegno all’Associazione “Lorena Isceri” si inserisce nel più ampio impegno di Autostrade per l’Italia a favore delle comunità limitrofe alla propria rete, per dare continuità a progetti rivolti ai giovani, alle donne vittime di violenza e alle persone in condizioni di fragilità.