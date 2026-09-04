Rolex SailGP, Valencia accende i motori: Red Bull Italy cerca il colpo di vento

Il mare di Valencia chiama, Red Bull Italy risponde. Dopo nove appuntamenti del Rolex SailGP Championship , il team italiano arriva all’esordio valenciano con 22 punti e l’11° posto in classifica. A bordo dell’F50 tricolore ci saranno Phil Robertson al timone, Jana Germani strategist, Kyle Langford wing trimmer, Andrea Tesei flight controller, Will Ryan e Matteo Celon grinder.

Un equipaggio costruito per correre forte, ma che a Valencia dovrà soprattutto trovare continuità e la capacità di portare a casa punti utili per risalire la classifica. Certamente questo è l’obiettivo di James Spithill, CEO del Team che qui, a Valencia nel 2010 ha vinto la sua prima America’s Cup: “Valencia è una città fantastica, molti di noi hanno avuto il piacere di conoscerla in occasione di varie competizioni. Non vedo l’ora di entrare in acqua e di ritrovare la straordinaria atmosfera spagnola e le condizioni eccezionali che offre per regatare”. Per Jana Germani «tra l’ultima tappa in Germania e Valencia abbiamo avuto l’opportunità di rivedere quanto fatto nell’ultimo evento, analizzare gli aspetti su cui potevamo migliorare e lavorarci in vista di questa tappa. Non vediamo l’ora di scendere in acqua e metterci alla prova su un campo di regata così famoso». Perché nel SailGP non c’è molto tempo per prendere le misure.

Gli F50 sono catamarani foiling da 50 piedi, praticamente dei razzi con una vela: volano sull’acqua, superano i 100 km/h e si sfidano in prove brevi, tattiche e spietate, dove una penalità o un salto di vento possono trasformare un podio in un naufragio sportivo. Il format prevede flotte race e una finale tra i migliori equipaggi: velocità sì, ma anche nervi e lettura del campo. Valencia, il 5 e 6 settembre, sarà la decima tappa della stagione e il debutto assoluto della città nel circuito.

Un debutto con vista Mediterraneo e un’eredità ingombrante: qui si è già fatta la storia dell’America’s Cup. Davanti a tutti ci sono gli australiani Bonds Flying Roos, reduci dal successo di Sassnitz (Gbr) e primi con 76 punti. Inseguono gli spagnoli Los Gallos (62), quindi Artemis (53). Classifica generale dopo nove tappe:1.Australia 76; 2. Spagna 62; 3. Svezia 53; 4. Gran Bretagna 46; 5. USA 46; 6. Francia 41; 7. Canada 40; 8. Germania 32; 9. Svizzera 28; 10. Danimarca 25 ;11. Red Bull Italy Team 22; 12. Nuova Zelanda 21; 13. Brasile 8. Le regate saranno trasmesse in Italia su Sky Sport e sul canale YouTube di SailGP. La prima prova è in programma sabato 5 settembre alle ore 13:30, prima della giornata finale di domenica 6 settembre che assegnerà la vittoria dello Spain Sail Grand Prix.