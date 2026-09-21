Un evento in mare e a terra

La settimana che sta per iniziare trasformerà Napoli nella Capitale della vela mondiale. Le Preliminary Regatta della 38esima America’s Cup sono un po’ la prova generale del grande evento che vivremo il prossimo anno, quando in mare gli AC40 lasceranno il posto agli AC75 e la Coppa entrerà nel vivo. Le regate che vedremo dal 24 al 27 settembre saranno entusiasmanti e per nulla scontate, perché i team sono sempre più agguerriti e c’è chi deve cancellare l’onta della sconfitta di Cagliari, mentre Luna Rossa dovrà difendere una vittoria contro Team sempre più forti. Le sfide in acqua non mancheranno, ma lo spettacolo sarà anche a terra e pensato per tutte le età. La città partenopea si è preparata moltissimo a questo evento e il Race Village sul Lungomare Caracciolo sarà l’occasione per vivere in diretta tutte le regate che si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante, ma anche per momenti più ludici e per andare alla ricerca di gadget della 38esima America’s Cup. Gli organizzatori sono riusciti a portare gli AC40 a regatare vicinissimi alla costa e gli equipaggi sentiranno tantissimo il supporto e gli incitamenti dei loro sostenitori.