I segni dello scontro sul viso del velista: "In Coppa America non è tutto rose e fiori"
"Non è tutto sole e arcobaleno...". Dylan Fletcher, timoniere di dritta dell'AC40 di GB1, rassicura tutti usando l'ironia dopo l'incidente nel Golfo di Napoli durante una sessione di allenamento in vista della seconda Preliminary Regatta dell'America's Cup, giunta alla 38ª edizione.
L'incidente con Tudor Alinghi
Dinamica ancora da chiarire, ma situazioni che possono accadere in acqua, talvolta anche con conseguenze peggiori. Fortunatamente invece è andato tutto bene per l'equipaggio del team Senior britannico, che mentre provava la partenza in vista della prima regata di prova, in programma nel prossimo week end nel Golfo di Napoli, è entrato in collisione con una barca di supporto del Tudor Team Alinghi, riportando il danneggiamento del foil dell'imbarcazione inglese. L'unico a rimanere leggermente ferito proprio il timoniere di GB1.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS