I segni dello scontro sul viso del velista: "In Coppa America non è tutto rose e fiori"

Dopo l'incidente in allenamento tra una barca di supporto di Tudor Alinghi e l'AC40 di GB1, il timoniere di dritta britannico rassicura tutti
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 23.09.2026, 18:33 (Aggiornato il 23.09.2026, 18:42)

America's Cup 2027AlinghiGB1napoliPreliminary RegattaFletchervelaAC40

1 / 2

Successiva

"Non è tutto sole e arcobaleno...". Dylan Fletcher, timoniere di dritta dell'AC40 di GB1, rassicura tutti usando l'ironia dopo l'incidente nel Golfo di Napoli durante una sessione di allenamento in vista della seconda Preliminary Regatta dell'America's Cup, giunta alla 38ª edizione.

L'incidente con Tudor Alinghi

Dinamica ancora da chiarire, ma situazioni che possono accadere in acqua, talvolta anche con conseguenze peggiori. Fortunatamente invece è andato tutto bene per l'equipaggio del team Senior britannico, che mentre provava la partenza in vista della prima regata di prova, in programma nel prossimo week end nel Golfo di Napoli, è entrato in collisione con una barca di supporto del Tudor Team Alinghi, riportando il danneggiamento del foil dell'imbarcazione inglese. L'unico a rimanere leggermente ferito proprio il timoniere di GB1.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Speciale America's Cup

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS