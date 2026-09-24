Nathan Outteridge: ora sono a casa
Australiano di nascita ha gareggiato contro ETNZ per anni. Ora sei uno di loro: tradimento o ritorno a casa?
«Ritorno a casa, direi. In realtà lavoro con il team da cinque anni, quindi il “nemico di un tempo” è una defi nizione che vale solo per lo spettatore. Ho visto la squadra da entrambi i lati, e il rispetto che ne ho è rimasto identico».
Hai condiviso il timone con Burling a Barcellona. Cosa ti sei portato via?
«Più che la tecnica, l’atteggiamento: la sua calma quando tutto va storto. Ma non copio nessuno, si impara dagli altri e poi si torna a fare le cose a modo proprio».
Una squadra vincente che cambia gli uomini chiave: si protegge la cultura o si ha il coraggio di romperla?
«Entrambe le cose, e nel momento sbagliato ti costano care. Non butti via ciò che funziona solo perché cambia qualcuno, ma pensare che il passato vinca da solo la prossima Coppa è il modo più veloce per perderla».
Dopo tre vittorie di fi la, cosa fa più paura: perdere velocità o perdere grinta?
«La grinta, senza dubbio. La velocità si misura e si allena ogni giorno. Il successo passato ti dà sicurezza, non ti regala niente per la prossima regata. Si riparte tutti, sempre, da zero».
I dati hanno mangiato l’istinto in questa Coppa?
«No, lo hanno solo messo alla prova. In regata le cose accadono troppo in fretta perché decida un algoritmo: decide chi sa reagire. I dati servono a rendere più bravi gli uomini, non a scavalcarli».
Cosa ti ha insegnato la vela sulla leadership che non sapevi da atleta olimpico?
«Che conta più chi hai intorno di chi sta davanti. Il compito più utile, spesso, non è avere la risposta ma fare la domanda giusta».
Coppa finita: cosa vorrai aver dimostrato?
«Niente, in realtà. Non ho mai avuto qualcosa da dover dimostrare. Voglio solo poter dire di aver dato tutto e fatto sempre la mia parte».
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