America's Cup diretta regate preliminari Napoli: segui Luna Rossa e New Zealand LIVE

Dopo la vittoria di maggio a Cagliari, Luna Rossa torna in mare nel Golfo di Napoli, in un gustoso antipasto della storica Coppa America che si disputerà qui il prossimo anno, a maggio. Da oggi pomeriggio si parte con la tre giorni della preliminary regatta di America's Cup che oggi prevede tre regate di flotta: il team italiano di Prada scende in acqua con due imbarcazioni, la Senior e la Women & Young, per sfidare ETN Zealand (Nuova Zelanda) Senior e Women & Young, GB1 (Regno Unito) Senior e Women & Young, Tudor Alinghi (Svizzera) Senior, La Roche Posay (Francia) Senior e American Racing Challenger (Stati Uniti) Senior. Ogni regata assegna punti, domani sono in programma altre tre regale di flotta e domenica altre due più il match race finale tra i due team in testa alla classifica. Segui tutto in diretta .

14:35

Vento ancora debole

Il cielo rimane sereno a Napoli, ma il vento è ancora debole: non si parte per ora.

14:19

Crolla il vento e slitta la partenza

Crollo improvviso del vento, slitta la partenza della prima regata. Per partire occorre un vento di almeno 7.5 nodi.

14:06

Gli orari delle regate di oggi

Sono tre le regate previste oggi, questi gli orari: alle 14.10 la regata di flotta 1, alle 14.46 flotta 2 e alle 15:27 flotta 3.

13:55

Come è andato l'ultimo test

Ieri, nel giorno dedicato all’ultimo test ufficiale, le nove imbarcazioni hanno trovato un’aria leggera ideale per sfruttare al meglio le loro prove prendendo le misure sugli avversari. A vedere i mezzi appoggio ufficiali dei team in acqua, quelli con tecnici e shore team, oltre ad un buon numero di barche private, sembrava di essere già nel pieno della competizione. Visti dal mare questi bolidi che fanno anche 50 nodi, poco più di 92km orari, sfrecciano che è una bellezza.

13:40

Spettacolo a Napoli per la Coppa America

Il lungomare del centro di Napoli, Via Caracciolo e i giardini della Villa Comunale si animano con tutte le attività legate alla Coppa America. Clou della giornata la presentazione dei Team sul palco, lo stesso che alla chiusura ospiterà i Colors.

13:30

Due barche di Luna Rossa contro 7 avversari

Sono due le imbarcazioni di Luna Rossa in gara: i titolari della Senior e gli emergenti della Women & Young con altre 7 barche. La prima regata è in programma alle 14:10.

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