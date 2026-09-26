Dove vedere in tv e streaming l'America's Cup e Luna Rossa

Al via oggi, sabato 26 settembre, la seconda giornata delle regate preliminari dell' America's Cup a Napoli . E Luna Rossa può essere ancora protagonista: dopo lo slittamento della partenza di ieri, l'imbarcazione italiana ha vinto Regata 2 e si è messa in testa alla classifica, mentre Luna Women & Youth si è piazzata quarta. Questa la classifica dopo due prove: 1. Luna Rossa senior (ITA) 19 punti; 2. ETNZealand (Nze) 14; 3. ARC Team (Usa) 14; 4. Luna Rossa W&Y (ITA) 13.

Come è andata Luna Rossa in Regata 1

Solo due partenze ieri, quindi, dove Luna Rossa senior ha dimostrato subito di essere in gran forma con la migliore grinta in partenza: nel primo start duellando con i francesi di La Roche Posay e nel secondo in un valzer a tre Luna Rossa, gli svizzeri di Alinghi, e i Kiwi ETNZealand, ma tutto si conclude al primo cancello dove gli AC 40 naufragano miseramente in acqua per il poco vento. L’aria sale, dai 10 ai 17 nodi e finalmente partono le regate: in R1 Luna Rossa senior, quinta in partenza recupera molto rapidamente posizioni e al terzo cancello è dietro solo ai neozelandesi, e lì rimane chiudendo al secondo posto.

La R2 parte con le barche tutte molto ravvicinate e, il tempo che Luna Rossa senior fa segnare la testa della classifica, i francesi di La Roche Posay tuffano il naso in acqua e sono protagonisti di una rovinosa scuffia. Luna Rossa senior prosegue libera la sua corsa verso l’arrivo, insidiata ben poco dal resto della flotta mentre Luna Rossa W&Y chiude al quinto piazzamento.

Orario e dove vedere la Coppa America

Lo start per la seconda giornata è previsto per le 14:10 con regata 1, poi 14:46 (regata 2) e 15:27 (regata 3). Sarà possibile seguire la diretta in tv in chiaro su Rai 2 e Sky, mentre in streaming su RaiPlay, Sky Go e Now.