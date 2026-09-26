Coppa America Napoli diretta: la seconda giornata di regate preliminari di America’s Cup

14:47

La seconda regata è iniziata: penalizzata Luna Rossa senior

Iniziata la seconda regata nelle acque di Napoli: penalità per Luna Rossa senior che decide di scontarla subito. In vetta Arc Team Usa e Emirates Team New Zealand (loro la protesta nei confronti della barca italiana).

14:44

Tra due minuti via alla seconda regata

Le barche si preparano al via della seconda regata odierna (la quarta di flotta di questa serie di prove preliminari), fissato per le ore 14:46.

14:39

Luna Rossa senior allunga in vetta alla classifica

Allungo in vetta alla classifica per Luna Rossa senior, che grazie alla vittoria della prima regata odierna sale a 29 punti, ora a +9 su Alinghi (20), Luna Rossa Youth&Women (20) e Arc Team Usa (20).

14:30

Prima regata dominata da Luna Rossa senior

Prima regata dominata da Luna Rossa senior, che la vince in 18:41 davanti agli svizzeri di Alinghi (+29"), seguiti poi da GB1 (+37") e Luna Rossa Youth&Women (+45").

14:25

In risalita gli svizzeri di Alinghi

In risalita gli svizzeri di Alinghi, che concludono il quarto lato secondi dietro a Luna Rossa Senior, sempre in testa con un buon margine di vantaggio.

14:21

Luna Rossa senior gestisce il vantaggio

Alla terza virata Luna Rossa senior ancora in vetta davanti a GB1, ai francesi e Luna Rossa Youth&Women. Attardate e due barche di Emirates Team New Zealand.

14:16

Penalità per New Zealand Senior, bene Luna Rossa senior

Penalità di 75 metri inflitta a New Zealand Senior dopo la partenza, bene Luna Rossa che è al momento in testa GB1 e La Roche Posay.

14:10

Iniziata la prima regata di flotta: partite le barche

Iniziata la prima regata di flotta delle quattro inprogramma oggi: partite le barche nelle acque di Napoli.

14:01

Barca riparata dopo l'incidente di ieri: La Roche-Posay al via

La Roche-Posay Racing Team sarà regolarmente al via della seconda giornata della regata preliminare di America's Cup a Napoli. A renderlo noto è proprio la squadra francese, che in due post social ha raccontato le operazioni svolte durante la notte per riparare i danni riportati dall'AC40 dopo l'incidente avvenuto ieri nella seconda fleet race. Già in serata La Roche-Posay scriveva: "abbiamo spinto, abbiamo imparato e siamo pronti a combattere di nuovo domani", preannunciando in qualche modo la sua presenza tra le acque del Golfo. Stamattina sono state invece condivise le immagini degli uomini al lavoro con la didascalia che garantisce e ufficializza la partecipazione alle quattro prove in programma. "Il nostro team a terra ha lavorato fino a tardi per consentirci di partire oggi", si legge nel post.

13:55

Condizioni meteo ideali, già 26mila gli accessi odierni al Race Village

Alle ore 13 sono stati già registrati oltre 26mila accessi. Ideali le condizioni metereologiche con un vento previsto di intensità tra 10 e 18 nodi: anche per questo motivo il comitato di gara ha deciso di recuperare la fleet race non disputata nel programma di ieri.

13:46

Oggi quattro regate: gli orari

Oggi - ore 14.10 regata 1; ore 14.46 regata 2; ore 15.27 regata 3, ore 16:03 regata 4 (recupero di quella saltata ieri).

Domani - ore 14.10 regata di flotta 1; ore 14.46 regata di flotta 2; ora 15.27 match race finale.

13:37

La classifica dopo le prove di ieri

Luna Rossa senior in testa alla classifica generale dopo il primo e il secondo posto ottenuti ieri che sono valsi 19 punti in classifica sui 20 disponibili. A seguire l'equipaggio principale di Emirates Team New Zealand appaiato ad American Racing Challenger Team Usa a quota 14 punti. A 13 ci sono Luna Rossa Youth e Women e GB2 mentre a 11 gli svizzeri di Alinghi con la seconda barca neozelandese. Chiudono la graduatoria provvisoria GB1, la prima barca inglese a 6 punti, e i francesi di La Roche-Posay Racing Team a 5.

13:30

America's Cup: dove vedere le regate in tv e in streaming

Le regate preliminari odierne della 38ª Louis Vuitton America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv e potranno essere seguite anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Napoli