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America's Cup in tv e in streaming: orario e dove vedere la giornata finale di regate con Luna Rossa

Oggi, domenica 27 settembre, sono in programma a Napoli due regate di flotta e poi il match race che assegnerà la vittoria
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2 min

Pubblicato il 27.09.2026, 11:37 (Aggiornato il 27.09.2026, 12:01)

Ci siamo, oggi è il giorno decisivo delle regate preliminari dell’America’s Cup. A Napoli andranno in scena le ultime due gara di flotta e poi i due team che avranno più punti in classifica generale si sfideranno in un duello secco. Dopo le prime due giornate in testa c’è Luna Rossa senior con 51 punti, seguita da New Zealand 1 a 43. Al momento, quindi, si profila la stessa finale delle regate preliminari di Cagliari (vinte dalla barca italiana). E anche lo stesso testa a testa che molti si aspettano l’anno prossimo, quando si farà sul serio e cioè quando in palio ci sarà la coppa più ambita della vela. 

Programma e orari

Il programma di oggi, domenica 27 settembre, prevede due regate di flotta: vento permettendo, una con partenza prevista alle 14.10 e l’altra alle 14.46. Dalle 15.27 il match race finale

Oggi in tv e in streaming

Per quanto riguarda la copertura televisiva, l’evento sarà trasmesso su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Max) e sulla Rai (Rai Due). Sarà possibile seguirla anche in streaming su Now, SkyGo, RaiPlay e anche sul canale YouTube dell’America’s Cup. Il sito del Corriere dello Sport avrà una diretta testuale. 

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