America's Cup in tv e in streaming: orario e dove vedere la giornata finale di regate con Luna Rossa

Ci siamo, oggi è il giorno decisivo delle regate preliminari dell’America’s Cup. A Napoli andranno in scena le ultime due gara di flotta e poi i due team che avranno più punti in classifica generale si sfideranno in un duello secco. Dopo le prime due giornate in testa c’è Luna Rossa senior con 51 punti, seguita da New Zealand 1 a 43. Al momento, quindi, si profila la stessa finale delle regate preliminari di Cagliari (vinte dalla barca italiana). E anche lo stesso testa a testa che molti si aspettano l’anno prossimo, quando si farà sul serio e cioè quando in palio ci sarà la coppa più ambita della vela.