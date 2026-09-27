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America's Cup diretta regate finali: segui Luna Rossa in Coppa America live

Oggi, 27 settembre, è la giornata conclusiva: in programma due gare di flotta e poi il match race tra le migliori che assegnerà la vittoria della manifestazione
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Mattia Rotondi
Mattia Rotondi

2 min

Pubblicato il 27.09.2026, 12:44

La classifica delle regate preliminari di America's Cup recita: Luna Rossa 1 a 51 punti, New Zealand 1 a 43. Le gare di oggi ripartono con i due team più accreditati, e che si sono già sfidati recentemente a Cagliari, in testa e possibili finalisti. Ma prima di decretare i protagonisti del match race decisivo, ci sono ancora due regate di flotta e nella vela può sempre succedere di tutto. Chi può ancora sperare è Alinghi, a 38 punti, ma deve trovare una costanza che non ha avuto nei giorni scorsi. A 35 poi c'è l'equipaggio di Luna Rossa Youth e Woman, bravissimi a mantenere quasi sempre alto il livello delle prestazioni. Insomma ci sono tutti gli ingredienti perché Napoli possa assistere ad un altro giorno di grande spettacolo. E di sicuro i napoletani, e non solo, risponderanno in massa come e più di ieri quando al Race Village sul Lungomare sono stati registrati 90 mila accessi. Segui la giornate di regate in diretta con noi.

12:41

Il programma di oggi

Vento permettendo, la prima regata di flotta inizierà alle 14.10. La seconda è prevista a partire dalle 14.46. L'atto finale, la sfida tra le prime due barche in classifica, inizierà alle 15.27.

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