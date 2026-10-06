North Sails, la rotta verso Napoli parte da lontano

A Napoli , il mare arriva dentro la città. E in questi giorni ha portato anche lo spettacolo dell’ America’s Cup : gli scafi sollevati sull’acqua, le manovre seguite dal lungomare, gli applausi che dalla riva raggiungono il campo di regata. Per North Sails , sponsor ufficiale dell’abbigliamento tecnico della 38ª Louis Vuitton America’s Cup , è una scena familiare. Dentro quelle emozioni c’è il mondo da cui proviene. E verso Napoli 2027 corre una storia cominciata quasi settant’anni fa.

Era il 1957, quando Lowell North fondò il marchio con un obiettivo preciso: costruire le migliori vele da regata mai realizzate. Un’ambizione da misurare in acqua, attraverso la ricerca sui materiali, il lavoro sulle forme, la capacità di trasformare il vento in velocità. Da quella prima intuizione è nato il più grande produttore di vele al mondo, punto di riferimento nelle competizioni d’élite, dalle Olimpiadi alle regate oceaniche.

Il rapporto con la Coppa America appartiene a questo percorso. Dal 1980 North Sails è il principale produttore di vele della competizione, al fianco di sfidanti e detentori del titolo. La nomina a sponsor ufficiale dell’abbigliamento tecnico estende dunque un legame costruito sul campo: la conoscenza delle esigenze di chi naviga passa dalle vele ai capi, dalla progettazione alla vita di bordo.

Nel Golfo, le regate preliminari di settembre hanno reso più vicina la sfida del prossimo anno. Al Race Village, lungo via Caracciolo, il pubblico ha potuto seguire le prove e incontrare gli equipaggi. In mare, Luna Rossa ha chiuso con due vittorie nelle ultime regate di flotta e il successo nel match race finale contro Emirates Team New Zealand. Un risultato che ha acceso l’entusiasmo della città e dato una prima misura del confronto. La Coppa si deciderà nel 2027, per la prima volta in Italia; intanto Napoli ha cominciato a riconoscerne gesti, protagonisti e ritmo.

North Sails accompagna questa attesa con “Road to Naples”, la capsule collection per uomo e donna che porta nel quotidiano la sua cultura del mare. Anche qui, la rotta viene da lontano: dal 1989 il marchio traduce la competenza maturata nella produzione di vele in abbigliamento, cercando un equilibrio fra funzionalità, comfort e libertà di movimento.

A raccontarlo sono i dettagli dei capi iconici della capsule, in cui l’impegno per l’ambiente prende forma nella scelta dei materiali. Il gilet Zephyr unisce nylon ultraleggero e imbottitura sintetica, entrambi riciclati, per offrire calore con poco peso; il Galia, in morbido nylon riciclato, interpreta la stessa leggerezza con una silhouette femminile e una trapuntatura verticale sui fianchi. La felpa Full-Zip, in pile di cotone biologico spazzolato, aggiunge il comfort di uno strato pensato per le mezze stagioni, con collo alto, zip intera e bordi a costine. La polo in piqué di poliestere riciclato Coolmax® punta sulla traspirabilità; il cappellino da vela Quick-Dry asciuga rapidamente e ha una clip da agganciare alla giacca, perché anche un accessorio deve rispondere alle necessità della navigazione. Materiali e soluzioni pensati per accompagnare il passaggio dalla barca alla banchina, dal mare alle strade della città.

Disponibile nel negozio ufficiale dell’America’s Cup, online e nei punti vendita fisici, la linea “Road to Naples” apre un percorso che proseguirà con nuove uscite in avvicinamento alle regate del 2027. Per scoprirlo si può partire da un capo, dai suoi materiali, da un dettaglio funzionale. La stessa attenzione con cui North Sails, da quasi settant’anni, guarda una vela. A Napoli, oggi, quella storia incontra una città con gli occhi sull’acqua.