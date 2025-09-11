La nuova Nissan Micra diventa 100% elettrica e si fa smart

La nuova Nissan Micra si presenta come un concentrato di tecnologia intuitiva, progettata per offrire un’esperienza di guida completamente connessa. Il cuore dell'abitacolo è la suite Google integrata, che include Google Maps per una navigazione sempre aggiornata e Google Assistant per il controllo vocale delle funzioni principali dell'auto, dal climatizzatore alle chiamate. Il sistema si interfaccia con un quadro strumenti digitale e un display centrale da 10,1 pollici, leggermente orientato verso il conducente. Grazie all'app NissanConnect Services , il guidatore può controllare da remoto lo stato di carica, gestire la climatizzazione e programmare le ricariche. Un’ulteriore innovazione è la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) , che permette di utilizzare la batteria del veicolo per alimentare dispositivi esterni, trasformando la Micra in una vera e propria power bank su ruote.

Prestazioni, autonomia e agilità

La sesta generazione della Micra non è solo tecnologicamente avanzata, ma anche sorprendentemente efficiente e dinamica. Con due opzioni di batteria, da 40 kWh e 52 kWh, l'auto offre rispettivamente un'autonomia omologata WLTP di 317 km e 416 km, superando le stime iniziali. La ricarica è rapida: con un caricatore CC da 100 kW, si passa dal 15% all'80% in soli 30 minuti. Sulla strada, nonostante l’aspetto robusto, la Micra è agile e maneggevole grazie a un peso contenuto, al pacco batterie posizionato in basso per un baricentro ottimale e a sospensioni di segmento superiore. La guida è personalizzabile attraverso tre modalità preimpostate (comfort, sport, eco) o una modalità personalizzata, a cui si aggiunge la praticità della tecnologia e-Pedal per accelerare e frenare con un solo pedale.

Design, sicurezza e versatilità

Lunga 4 metri, la nuova Micra ha un design robusto ed elegante, con passaruota pronunciati e fari iconici che creano un’estetica da SUV. L'interno, ispirato a elementi di design giapponesi, è al contempo semplice e funzionale, offrendo un’ottima ergonomia e finiture di qualità. A dispetto delle sue dimensioni compatte, la vettura garantisce un'abitabilità notevole, con un bagagliaio che si estende da 326 a 1106 litri. La sicurezza è garantita da una ricca dotazione di sistemi avanzati, tra cui il ProPilot Assist, la frenata automatica d'emergenza, il monitoraggio dell'angolo cieco e il sistema di allerta posteriore. Questo mix di design, comfort e sicurezza rende la Micra una soluzione versatile, perfetta per gli spostamenti in città e per i lunghi viaggi.

Prezzi, allestimenti e una garanzia da record

Con un listino che parte da 29.500 euro, la nuova Nissan Micra è accessibile a un prezzo di 18.500 euro grazie agli incentivi statali, a cui si può accedere rispettando specifiche condizioni di ISEE e rottamazione. L'auto è disponibile in tre allestimenti (Engage, Advance, Evolve) e offre ampie possibilità di personalizzazione, con 11 combinazioni di colore e cerchi da 18 pollici. A completare l'offerta, il programma Nissan More estende la garanzia della vettura fino a 10 anni o 200.000 km, offrendo un ulteriore livello di tranquillità per i proprietari.