Hyundai "Run to Progress": la mobilità sostenibile corre nelle maratone italiane 2026

Sommario: Hyundai Italia annuncia la partnership con i nove principali eventi podistici nazionali. Sotto il claim "Run to Progress.", il brand promuove i valori della perseveranza e dell'innovazione, accompagnando i runner con la sua gamma 100% elettrica e attività tecnologiche dedicate.

26 gennaio 2026

Hyundai Italia rinnova il suo legame profondo con il mondo dello sport e conferma per il 2026 il ruolo di Official Automotive Partner delle maratone più iconiche d'Italia. Il progetto "Run to Progress." trasforma la corsa in una metafora del miglioramento costante, mettendo le persone e l'ambiente al centro di ogni sfida.

Una visione condivisa: sport e responsabilità

Il running, sport essenziale e a basso impatto ambientale, riflette la filosofia Progress for Humanity di Hyundai. Correre significa credere nella perseveranza come motore del cambiamento. Questo impegno si traduce in una mobilità a emissioni ridotte e in una tecnologia pensata per migliorare la qualità della vita, trasformando ogni passo in un gesto concreto verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Hyundai pone una domanda fondamentale a ogni atleta: "Qual è il tuo prossimo passo?". In questa prospettiva, l'innovazione non è solo tecnica, ma un approccio mentale volto a superare i propri limiti, proprio come avviene sulla linea di partenza di una maratona.

Attivazioni tecnologiche e coinvolgimento dei runner

Nelle tappe del calendario podistico, Hyundai sarà presente con spazi interattivi e la sua flotta elettrica. Tra le principali attività previste per i partecipanti:

- Pedana Baropodometrica: Un'analisi professionale dell'appoggio del piede curata da personale clinico qualificato per migliorare la performance degli atleti.

- Car Wrap Hyundai: Una IONIQ 5 N diventerà una tela bianca su cui runner e tifosi potranno scrivere messaggi di incoraggiamento e obiettivi temporali.

- Hyundai Boost Button: Un sistema di ricarica sonora per dare ai corridori l'energia necessaria negli ultimi chilometri di gara.

Dopo il traguardo, l'esperienza continuerà con lo Specchio Kudos per selfie celebrativi e il LED Wall "You Left Your Mark", che mostrerà in tempo reale i risultati raggiunti dalla community.

Il Calendario delle Maratone 2026

L'impegno di Hyundai toccherà nove città italiane lungo tutto l'arco dell'anno:

15 febbraio: Verona Half Marathon

22 febbraio: Napoli City Half Marathon

1 marzo: Bologna Marathon

22 marzo: Run Rome The Marathon

3 maggio: Stramilano

25 ottobre: Venice Marathon

15 novembre: Verona Run Marathon

22 novembre: Milano 21

29 novembre: Firenze Marathon

Il progresso è una questione di attitudine. Hyundai corre al fianco di chi vuole lasciare un impatto positivo nel mondo.