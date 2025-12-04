The Car of The Year 2026 le 7 finaliste a CityLife

Tanta l’affluenza di appassionati e curiosi all’evento organizzato dal magazine Auto con le sette vetture finaliste del premio The Car of The Year che sono esposte da una settimana a Milano CityLife Shopping District in Piazza Tre Torri e lo saranno fino all’8 dicembre.

LE FINALISTE IN MOSTRA

Undici giorni di esposizione e test drive delle vetture che si contendono il premio di Auto dell’Anno 2026 e che sono tra le più interessanti del mercato. Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault R4 E-Tech e Škoda Eniaq. Sono queste le sette vetture finaliste che strapperanno lo scettro alla Renault 5 E-Tech Electric e all’Alpine A290 che hanno conquistato il titolo di auto dell’Anno 2025. Il premio The Car of the Year dal 1964 premia la vettura più interessante dell’anno, viene organizzato da otto testate europee e per l’Italia è rappresentato dal mensile di settore Auto che come di consueto organizza l’evento per far conoscere le finaliste. L’importanza di questo riconoscimento, il più ambito dalle Case auto, è dovuto alla sua imparzialità. Infatti, la giuria è composta da 62 giornalisti, in rappresentanza di 23 Paesi europei, in un numero da uno a sei a seconda del peso del mercato automotive nel rispettivo Paese. In Italia i giurati sono sei tra cui il direttore di Auto Andrea Brambilla. L’elezione di The Car of The Year 2026 avverrà al salone dell’Auto di Bruxcelles il 9 gennaio, e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito www.auto.it/eventi/coty.

ESPOSIZIONI E TEST DRIVE

Fino a lunedì 8 dicembre sarà quindi possibile, grazie all’evento organizzato dal magazine Auto, vedere e soprattutto guidare le sette vetture finaliste. La Citroën C5 Aircross è esposta nella versione con motore mild ibrid da 145 cv e in test drive con il propulsore elettrico da 213 cavalli. La Dacia Bigster si può guidare con il benzina 1.2 3 cilindri da 131 cavalli, mentre esposta c’è l’allestimento Journey motorizzato con il full hybrid 1.8 4 cilindri da 158 cv. La Fiat Grande Panda è esposta nell’allestimento La Prima e nella versione full electric da 113 cv, mentre in test drive c’è il benzina hybrid 1.2 3 cilindri da 110 cv. Identico allestimento e motorizzazione per le due Kia EV4, le GT-Line Launch Edition con motore elettrico da 204 cv. La Mercedes CLA purtroppo è solamente esposta nella versione EQ 350 Premium Plus 4matic con il propulsore elettrico da 354 cavalli. Stello allestimento e motorizzazione anche per le Renault 4 E-Tech, entrambe nell’allestimento Icon, quella esposta e in test drive, con propulsore elettrico da 150 cavalli. Anche la Škoda Eniaq è solamente esposta e non è possibile guidarla. Gli appassionati però troveranno la versione più “cattiva” la 85X RS 4x4 con un propulsore da 340 cavalli.

COME PRENOTARSI

Per guidare le vetture finaliste di The Car of The Year è facile e ci sono due opzioni per prenotarsi: registrandosi sul sito www.auto.it/eventi/coty, oppure direttamente al desk al centro dell’esposizione delle vetture. In queste giornate anche la redazione sarà presente in Piazza Tre Torri a Milano CityLife, sarà così possibile chiedere tante spiegazioni sulle vetture e sul momento che sta attraversando il settore automotive con la transizione della mobilità verso l’elettrico. Infatti, nella rosa delle finaliste troviamo sia delle auto a zero emissioni ma anche con motori a benzina e GPL.