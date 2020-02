Mazda Skyactiv-X conquista il Technobest agli Autobest Awards 2020

Una severa giuria di esperti provenienti da 31 diversi paesi. Questo lo scoglio che ha dovuto superare il rivoluzionario motore Skyactiv-X di Mazda per riuscire ad aggiudicarsi l’ambito “Technobest 2019”. Il premio è stato assegnato durante la cena di gala organizzata in occasione degli Autobest Awards 2020, tenutasi a Magonza lo scorso 13 Febbraio.

UNICO NEL SUO GENERE

In particolare, questo riconoscimento premia gli sviluppi tecnologici innovativi nel settore automobilistico e viene assegnato dalla giuria di Autobest dal 2005. Non stupisce, quindi, che ad aggiudicarselo sia stato uno dei propulsori più avveniristici al momento in comercio, la prima unità a benzina al mondo, capace di sfruttare tutti i vantaggi di un diesel, come vi spieghiamo approfonditamente, e in maniera chiara, nel video dedicato che segue.

PERLA TECNOLOGICA

Un motore, quindi, non solo in grado di garantire prestazioni brillanti e un’immediata reattività al comando del gas sin dai bassi regimi, ma anche consumi sempre sotto controllo e uno scarso impatto ambientale, per via delle ridotte emissioni di CO2. Una perla tecnologica, capace di sfruttare un sistema di accensione per compressione in maniera analoga a quella dei diesel, pur essendo alimentato a benzina. Una soluzione unica, resa possibile dagli sforzi degli ingegneri giapponesi che hanno progettato l’avveniristico SPCCI (accensione per compressione controllata da candela), in grado di far passare il motore, senza soluzione di continuità, tra la combustione convenzionale e l’accensione per compressione, utilizzando una candela per innescare in modo differente entrambi i tipi di combustione. In questo modo si migliora il rendimento fino al 30% rispetto, ad esempio, all’attuale SKYACTIV-G.

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

Yasuhiro Aoyama, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe, ricevendo il premio ha dichiarato: “Siamo molto lieti di ricevere dalla giuria di Autobest il premio per lo sviluppo tecnico più innovativo dell’anno 2019. Abbiamo ripetutamente sottolineato che, a nostro avviso, l’ottimizzazione dei motori a combustione non è ancora completamente realizzata. Con la tecnologia Skyactiv-X, abbiamo raggiunto un traguardo decisivo che costituisce un grande passo avanti nella nostra continua ricerca del motore a combustione ideale”.

