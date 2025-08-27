Festival del Cinema: Lexus sul red carpet

Per il nono anno consecutivo saranno le vetture Lexus ad accompagnare sul red carpet le star del Festival del Cinema di Venezia 2025. Il brand di lusso del gruppo Toyota sarà quindi sponsor e auto ufficiale della 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, consolidando così un legame con il mondo del cinema in uno scenario tra i più suggestivi al mondo. «L’innovazione è per Lexus parte integrante del DNA del brand: va oltre la tecnologia, è la combinazione di creatività, sostenibilità e centralità delle persone. Elementi che ci accomunano con il mondo del cinema. Per questo siamo fieri di essere al fianco della BiennaFestival del Cinema: Lexus sul red carpet Per il 9° anno il Brand Sponsor e auto ufficiale dell’evento veneziano le di Venezia in occasione della 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, con cui condividiamo valori come la cura dei dettagli, la ricerca dell’eccellenza e l’innovazione continua - ha affermato Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia -. È un privilegio accompagnare anche quest’anno attori e registi sul red carpet a bordo della nostra flotta elettrificata, nella splendida cornice veneziana. La nostra presenza alla Biennale Cinema 2025 è l’espressione di un impegno concreto verso il futuro, grazie a soluzioni elettrificate all’avanguardia che elevano l’esperienza del guidatore e ridefiniscono gli standard della mobilità e rispetto per l’ambiente. In questa edizione, presentiamo in anteprima nazionale la nostra ammiraglia, la nuova Lexus ES: un’icona che incarna un concetto evoluto di mobilità, dove digitalizzazione avanzata e intuitiva, comfort di prima classe e la firma inconfondibile della guida Lexus si fondono in un’esperienza straordinaria, oltre ogni aspettativa».
NON SOLO CINEMA
Da oggi al 6 settembre il Lido di Venezia diventerà, dunque, il crocevia tra cinema e innovazione automobilistica attraverso una flotta di La nuova Lexus ES Full Electric in anteprima nazionale a Venezia scheda tecnica
DIMENSIONI
Lunghezza: 4,53 metri
Larghezza: 1,86 m
Altezza: 1,57 m Peso: n.c.
MOTORI
Benzina 4 cilindri 1,5 litri mild hybrid da 150 cv
Benzina 4 cilindri 2,0 litri da 204 o 265 cv
Benzina plug-in hybrid 4 cilindri 1,5 litri propulsore elettrico da 116 cv, potenza di sistema 272 cv
Diesel 4 cilindri 2,0 litri da 150 cv
PREZZI
da 44.500 euro veicoli elettrificati di vario tipo, a dimostrazione di un approccio multi-tecnologico ormai consolidato del brand Lexus.
La star delle serate sarà la nuova Lexus ES Full Electric che debutterà in anteprima nazionale proprio sul red carpet del Lido di Venezia. La vettura è una berlina che coniuga eleganza e tecnologia e che bene interpreta la filosofia Lexus di Making Luxury Personal, per un lusso su misura, capace di adattarsi alle richieste di un mercato in continua evoluzione e di offrire esperienze innovative, coinvolgenti e memorabili, proprio come accadrà nelle sale della rassegna cinematografica veneziana. Da oggi quindi occhi puntati sulle star ma anche sulla nuova Lexus ES a zero emissioni.