Festival del Cinema: Lexus sul red carpet

Per il nono anno consecutivo saranno le vetture Lexus ad accompagnare sul red carpet le star del Festival del Cinema di Venezia 2025. Il brand di lusso del gruppo Toyota sarà quindi sponsor e auto ufficiale della 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, consolidando così un legame con il mondo del cinema in uno scenario tra i più suggestivi al mondo. «L’innovazione è per Lexus parte integrante del DNA del brand: va oltre la tecnologia, è la combinazione di creatività, sostenibilità e centralità delle persone. Elementi che ci accomunano con il mondo del cinema. Per questo siamo fieri di essere al fianco della BiennaFestival del Cinema: Lexus sul red carpet Per il 9° anno il Brand Sponsor e auto ufficiale dell’evento veneziano le di Venezia in occasione della 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, con cui condividiamo valori come la cura dei dettagli, la ricerca dell’eccellenza e l’innovazione continua - ha affermato Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia -. È un privilegio accompagnare anche quest’anno attori e registi sul red carpet a bordo della nostra flotta elettrificata, nella splendida cornice veneziana. La nostra presenza alla Biennale Cinema 2025 è l’espressione di un impegno concreto verso il futuro, grazie a soluzioni elettrificate all’avanguardia che elevano l’esperienza del guidatore e ridefiniscono gli standard della mobilità e rispetto per l’ambiente. In questa edizione, presentiamo in anteprima nazionale la nostra ammiraglia, la nuova Lexus ES: un’icona che incarna un concetto evoluto di mobilità, dove digitalizzazione avanzata e intuitiva, comfort di prima classe e la firma inconfondibile della guida Lexus si fondono in un’esperienza straordinaria, oltre ogni aspettativa».