Raid on-off maxienduro in Sardegna, InMoto organizza la 3° edizione

Un’isola magica, la Sardegna. Ancora di più se scoperta in sella ad una moto. Anche quest’anno InMoto vi porterà sui percorsi di questa magnifica terra, ambita e desiderata dai motociclisti di tutto il mondo. Un’esperienza da vivere in gruppo lungo le strade, ma soprattutto le piste più belle, su cui si disputano emozionanti rally. Durante l’evento, le guide e i tester di InMoto terranno degli stage/corsi di guida e vi condurranno tra le suggestioni della Barbagia, del Gennargentu, di Piscinas, con le sue celebri dune, della Gallura e della Costa Verde.

In Sardegna il Raid on-off di InMoto per maxienduro - LE FOTO

LA PARTENZA è fissata per sabato 28 settembre; il tour terminerà domenica 6 ottobre (in basso il programma completo). Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 20 agosto.

PREZZO - La quota pilota è di 1.380 euro. Per informazioni e iscrizioni: Tom42, tel. 0187-280483, info@tom42.it - posta@inmoto.it

PROGRAMMA 3° RAID ON-OFF MAXIENDURO SARDEGNA

Sabato 28 Settembre

Meeting point Porto di Livorno e imbarco

Domenica 29 Settembre - Golfo Aranci-Budoni KM 160

Sbarco Golfo Aranci. Inizio percorso verso l'altopiano di Alà dei Sardi, Area Archeologica di Loelle e rientro a Budoni. Pernotto e cena Club Hotel Marina Seada Beach****

Lunedì 30 Settembre - Budoni-Pattada KM 170

Partenza in direzione Monte Plebi, sterrato e strada dei Graniti fino a Calangianus. Pomeriggio si percorreranno strade e asfalti stretti dell'ostica e impervia campagna di Oschiri. Cena e Pernotto Hotel La Madonnina****

Martedì 1 Ottobre - Pattada-Arborea KM 220

Giornata alla scoperta degli sterrati dell'entroterra sui Monti Ferru per svalicare ed arrivare ad Arborea. Pernotto e cena in Hotel Le Torri****

Mercoledì 2 Ottobre - Arborea-Piscinas-Arborea KM 150

Percorso ad anello tra vecchie strutture minerarie e le dune di Piscinas. Rientro cena e pernotto in Hotel Le Torri****

Giovedì 3 Ottobre - Arbores-Monte Grighine-Arborea Km 130

Percorso ad anello di Fondogianus, sottobosco e piste parco eolico Del Monte Grighine Tratto all'aperto con vista sul Golfo di Oristano. Rientro in struttura Cena e Pernotto in Hotel Le Torri****

Venerdì 4 Ottobre - Arbora-Arbatax Coast to Coast Tappa Marathon KM 300

Attraversiamo l'isola da ovest a est, la Barbagia fino alle Fauci di Perda Liana uno dei monti più belli della Sardegna. Segue sterrato fino al Monte Idolo e discesa per arrivare ad Arbatax. Cena e pernotto in Hotel La Perla****

Sabato 5 Ottobre - Arbatax-Golfo Aranci KM 250

Ultima tappa in terra sarda Direzione Baunei fino all'altopiano di Urzulei. Da qui Percorrendo l'orientale Sarda si arriva fino a Golfo Aranci. Imbarco.

Domenica 6 Ottobre

Sbarco a Livorno

*Percorso Totale KM 1380

COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Traghetto in cabina doppia

Hotel mezza pensione in camera doppia

Pranzi on the road

Trasporto bagagli

Assistenza tecnica

NON COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Carburante

Bevande

Tutto quanto non specificato nella quota comprende

AVVERTENZE

Si tratta di un Tour On Off-Road per Maxienduro, sono richiesti pneumatici e abbigliamento adeguati.