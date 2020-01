Ducati, collezione di orologi Locman in serie limitata

Una contaminazione tra il mondo delle moto e quello dell'orologeria. Il nuovo Cronografo Automatico Locman Limited, indossato in anteprima dai piloti Ducati e dal management durante la presentazione del Team GP 2020, viene proposto in una serie limitata da 100 esemplari numerati. Il cronografo nasce da una sinergia progettuale tra i due marchi e vuole rappresentare l'elevata tecnologia e lo spirito di competizione e sfida legati al mondo del motociclismo.

Ducati, il Cronografo Locman Limited Edition: FOTO

Cronografo Locman per Ducati, caratteristiche e prezzo

Rispetto ai precedenti modelli, il design del nuovo cronografo Locman Ducati si arricchisce con una struttura in acciaio esterna che abbraccia il corpo centrale dell'orologio e aggancia il cinturino tramite le due anse. Il fondo è in titanio e ospita un oblò di vetro con vista sul movimento S.I.O. Calibro 077, sul quale spicca una massa nera oscillante con il logo Ducati. Il cinturino nero, con impunture rosse a contrasto, è in pelle imbottita. Il Cronografo Locman Ducati, infine, è impermiabile fino a 100 metri (10 atmosfere).

L'orologio è disponibile nelle boutique Locman e nelle migliori gioiellerie. Il prezzo per il mercato italiano è di 1.890,00 euro.

Ducati Panigale V4S: in pista con la "Rossa" a due ruote