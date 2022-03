Moto Guzzi, consegnati 100 nuovi modelli alla Polizia di Roma

"È con vero piacere che diamo il via oggi all'impiego in servizio delle nuove in moto in dotazione alla Polizia Locale - ha dichiarato il Comandante Generale Angeloni - con in rappresentanza del Corpo i motociclisti del GPIT, gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico specializzati in interventi ad alto impatto soprattutto per quanto riguarda la mobilità cittadina. Questa è solo una prima fornitura di nuovi mezzi, che saranno utilissimi per fornire un servizio sempre più veloce ed efficiente, in un percorso di rinnovamento della flotta del Corpo che proseguirà spedito nei prossimi mesi".



Le 100 nuove Moto Guzzi, che sono già state consegnate a tutti i gruppi territoriali, seguono la consegna avvenuta mesi fa delle MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS alla Polizia di Stato, lo stesso Corpo che nell'ultima edizione di EICMA ha presentato le sue nuove Yamaha Tracer 9. Le forze dell'ordine sono sempre più a due ruote.

Yamaha, a Eicma 2021 una Tracer 9 per la Polizia di Stato