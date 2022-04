MV Agusta, presenta un moto unica: le prime foto della Superveloce Testalarga

Di recente, da MV Agusta si sono divertiti parecchio a giocare con la curiosità di clienti e appassionati. Come? Sulle pagine social ufficiali del Marchio, sono stati pubblicati alcuni scatti della nuova “Superveloce Testalarga” , un esemplare decisamente speciale dato che si tratta di una one-off . Speciale anche il nome, che affonda le radici nella storia MV, rifacendosi (anche nella grafica) alla 500 C Tre Cilindri , che nella versione finale adottava il motore denominato "Testalarga".

I dettagli mostrati finora

Sulle pagina Instagram e Facebook sono comparse alcune foto che ritraggono dei particolari della prossima one-off, a partire dalla sella in pelle scamosciata e traforata. Altri scatti si riferiscono invece alla carenatura sinistra e alla livrea dominata dai colori rosso, bianco e nero, mentre nelle ruote anteriori e sul tappo del sebatoio sembrano essere stati aggiunti dei dettagli oro oltre al giallo dei portanumeri. Orgoglio del made in Italy: sulla coda spicca infatti il tricolore, il nome del modello, mentre gli pneumatici sono targati Pirelli.

La Testalarga scatterà da 0 a 100 km/h in 3,05 secondi, grazie al motore 3 cilindri da 147 CV e 88 Nm, ma è tutto ciò che possiamo dedurre dalle scarne - per ora - informazioni. Ancora non si conosce la data di uscita per questa versione che verrà realizzata in un unico esemplare. Non resta che attendere.

