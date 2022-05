Si lancia con lo scooter nel fiume: donna salvata dai carabinieri

A volte la testa gioca brutti scherzi: una donna , in provincia di Padova , si è buttata dentro un canale all’altezza di Fossa Conselvana mentre era in sella al suo scooter. L’episodio, considerato pericoloso, sicuramente è derivato da un momento non lucido della signora 65enne che, dopo essersi gettata, si è pentita del gesto aggrappandosi ad una grata, aspettando disperatamente l’arrivo dei soccorsi. Il marito, che ha assistito alla scena e poi cercato aiuto, è rimasto esterrefatto dal comportamento della moglie.

Aggrappata alla grata

La richiesta d’aiuto è stata mandata intorno alle 11.30 di mercoledì 27 aprile 2022. In soccorso sono poi arrivati i carabinieri della stazione locale, per fortuna nel giro di pochissimi minuti, ed hanno trovato la donna in acqua aggrappata ad una grata. Uno dei due agenti si è immediatamente tuffato nel canale per recuperare la 65enne, riuscendo a raggiungerla e trarla in salvo agganciandola ad una corda. Aiutato da una collega, sono riusciti a ricondurla a riva senza alcun danno.

Lo scooter è stato poi recuperato dai Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul luogo dell’accaduto e lo hanno estratto dal fiume, mentre la signora, dopo il pericoloso gesto, è stata assistita dal 118 sopraggiunto poco dopo. È stata poi portata in ospedale per accertamenti ma senza conseguenze fisiche importanti.

