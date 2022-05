MotoGP di Francia: la vittoria di Bastianini la più vista della stagione

Il weekend delle moto è stato caldo proprio come le temperature. Il grande protagonista della MotoGP è stato Enea Bastianini che mette la firma nel Gran Premio di Francia, imponendo con il tempo di 41'34"613, in sella alla Ducati del team Gresini. A crescere non sono solo adrenalina e temperature, ma anche l’audience, il migliore della stagione: su Sky Sport la MotoGP ha ottenuto 641mila spettatori medi.