Bird, monopattini: a Roma potranno essere parcheggiati solo in aree dedicate

Se c’è una cosa di cui si è certi è che Roma (ma non solo) è invasa da monopattini. Da quando il servizio sharing è attivo, questi vengono presi per spostarsi ovunque nella Capitale ma spesso vengono anche lasciati (o meglio dire il più delle volte lanciati e buttati a terra) in ogni angolo della città, creando del disordine. Arriva però una novità per quanto riguarda il loro parcheggio. Infatti, il Campidoglio, obbligherà gli operatori che si occupano dei monopattini in sharing nella Capitale a farli parcheggiare in alcune aree apposite. È stato Roberto Gualtieri ad annunciare questo provvedimento. In questo modo si spera che venga limitata la confusione e agitazione a Roma, considerato che già per le auto trovare parcheggio è complicato e soprattutto i monopattini avranno un’area dedicata. Quello a cui si punta è principalmente ridurre da 7 a 3 il numero di aziende, portando i monopattini a 9000 e fra questi solo 3000 con l’accesso alla circolazione nel centro storico. A tal proposito, Bird, ha fatto un grande passo in avanti. L’azienda californiana, infatti, ha deciso che si potrà chiudere il parcheggio solo nelle zone ritenute idonee e sicure da non intralciare né marciapiedi né pedoni.