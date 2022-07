Urta motorino con la minicar e il proprietario lo riempie di botte: arrestato

Si lancia con lo scooter nel fiume: donna salvata dai carabinieri

Una reazione inaspettata

Una giornata di festa nella Capitale, che si preparava ai festeggiamenti per la ricorrenza dedicata alla Repubblica Italiana, si è trasformata in uno scenario degno dei migliori film di criminalità, oltretutto a causa di futili motivi. Il guidatore della minicar, appena colpito il motorino, è sceso a controllare i danni, accorgendosi subito che l'impatto era stato minimo. Il proprietario del motorino, che assisteva alla scena non lontano da lì, è corso sul luogo dell'incidente, con una testata ha fatto cadere a terra il responsabile dell'accaduto, per poi picchiarlo brutalmente con calci e pugni, causandogli la frattura della mandibola.

Immediato l'arrivo dei Carabinieri del distretto di Ponte Milvio allertati da alcuni passanti, i quali hanno poi proceduto ad allertare l'ambulanza che ha trasportato il povero ragazzo al Policlinico Gemelli. Per lui è stato necessario un intervento maxillo-facciale di cinque ore durante il quale gli è stato ricostruito l'osso della mandibola, mentre per il folle 24enne sono state aperte le indagini che hanno portato, martedì 26 luglio, all'arresto per lesioni personali aggravate.

