In sella a uno scooter senza vestiti: fermato e sanzionato dalla Polizia

Quando l'irresponsabilità non ha limiti, i danni sono parecchi. A volte si pensa che la sicurezza stradale - soprattutto - e il decoro, siano due elementi da poter sottovalutare, ma sono alla base del vivere in società, senza rischiare di incorrere in situazioni spiacevoli e multe salate. Il problema sussiste quando c'è in atto un comportamento che oscura il senso del pudore, un'attiduine che non dovrebbe mai essere sconosciuta.