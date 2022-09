Benzina e Diesel in caso: ecco quanto costa ora fare il pieno

Nuovo abbassamento dei costi sul fronte carburanti . Dopo la forte preoccupazione che avevano destato i rialzi, adesso c’è di nuovo una piccola discesa che fa ben sperare per il futuro. Secondo i dati riportati da Staffetta Quotidiana, ieri 12 settembre Q8 ha fatto scendere di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, mentre Tamoil di 1 centesimo.

I numeri

Il prezzo medico praticato nazionale è comunicato dall’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico e viene poi rifinito dalla Staffetta. Sul fronte benzina, in modalità self service il costo si attesta a 1,726 euro/litro, mentre al servito è di 1,869 euro/litro. Il diesel segna al self 1,830 euro/litro, mentre sul servito è a 1,971.

Passando al Gpl e metano – rimanendo sul servito – il prezzo è rispettivamente di 0,797 euro/litro e 3,068 euro/kg. Ci sono poi i prezzi sulle autostrade che si dividono così: la benzina al self è di 1,831 euro/litro (servito 2,088), gasolio self service 1,929 euro/litro (servito 2,184), Gpl 0,897 euro/litro, metano 3,907 euro/kg, Gnl 3,446 euro/kg.

Attenzione alle moto: il pilota automatico di Tesla potrebbe non riconoscerle