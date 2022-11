Aprilia presenta ELECTRICa a Eicma, modello green per le nuove generazioni

A Eicma fa il suo ingresso anche Aprilia con i suoi modelli Made in Italy dalla grande fama. Quest'anno al Salone il marchio ha deciso di pensare ai giovani e alla loro mobilità. Come? Presentando il suo progetto ELECTRICa, che come la piattaforma del 660, porta con sé il know-how fornito dal Gruppo Piaggio. Vediamo insieme tutte le caratteristiche più particolari.