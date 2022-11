Eicma 2022 svela la nuova sportiva Benelli TNT 500

Benelli TRK 800, il concept svelato a EICMA 2021

Il motore

Il motore bicilindrico 500 cc frontemarcia, raffreddato a liquido, eroga una potenza massima di 47,6 CV (35 kW) a 8500 giri/min e un picco di coppia pari a 46 Nm a 6000 giri. A differenziarlo dalle unità già a bordo della TRK 502 e della Leoncino 500, qui troviamo un nuovo disegno sia per il coperchio frizione che per il coperchio trasmissione, in accordo con la posizione del motore nel nuovo telaio e lo stile della moto. Inoltre, alcuni aggiornamenti sono stati apportati all’impianto di scarico, con nuovi catalizzatori adeguati al rispetto delle normative vigenti; e alla scatola filtro, che consente di ottimizzare il sistema di aspirazione sia in termini di prestazioni che di emissioni sonore.

La ciclistica

La ciclistica punta su un telaio a traliccio in tubi in acciaio, e su un reparto sospensioni dotato di forcella upside-down con steli da 50 mm e di forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla e freno in estensione. L’impianto frenante è invece affidato all’anteriore ad un doppio disco semiflottante da 320 mm di diametro con pinza radiale a quattro pistoncini. I cerchi da 17”, in lega di alluminio, montano pneumatici 120/70 e 160/60. Il display TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione, infine, dispone di una connessione bluetooth per collegarsi allo smartphone. Benelli Tornado Naked Twin 500 sarà disponibile in tutte le concessionarie a partire dalla seconda metà del 2023.

