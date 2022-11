Royal Enfield dà il benvenuto alla nuova Super Meteor 650

Finalmente è arrivata: ad EICMA è stata svelata la nuova Royal Enfield Super Meteor 650 . Siddhartha Lal, Managing Director di Eicher Motors Ltd, ha presentato così la nuova arrivata: “Abbiamo sempre sviluppato le moto a modo nostro, e la nuova Super Meteor 650 non fa eccezione. Ispirata ad alcuni dei migliori modelli della nostra storia e ai veri rider, la Super Meteor 650 è incarnazione distintiva di Royal Enfield e di cruiser, nella forma e nella sostanza. Un mezzo moderno, raffinato, divertente da guidare, che trasforma ogni viaggio in un momento gratificante e destinato a conquistare anche chi prima d’ora non si era mai interessato alle cruiser”.

Ecco come è la Super Meteor 650

Il cuore è il bicilindrico frontemarcia di 648 cc che dal 2018 equipaggia Interceptor e Continental GT (47 CV a 7.250 giri e 52,3 Nm a 5.650 giri) e - finalmente - abbinato ad un cambio a sei marce qui incontra una nuova ciclistica in perfetto stile cruiser. Si tratta di un segmento in cui Royal Enfield ha una lunga tradizione e i riferimenti ai modelli del passato non mancano. Così come è immancabile la linea di cascata che "gira attorno" alle guance laterali. La progettazione è stata affidata alla Harris Performance con l'obbiettivo di abbassare il baricentro e ottimizzare la stabilità. Di conseguenza la posizione di guida è rilassata con le padane in posizione avanzata, la sella bassa e comoda e un ampio manubrio arretrato che fanno presagire una certa comodità. La forcella è a steli rovesciati da 43 mm e ha 120 mm di escursione. L'interasse è di 1.500 mm e l'altezza della sella da terra è di 740 mm. Le ruote sono 100/90-19" e 150/80-16" con pneumatici tubeless. L'ABS è doppio canale e i dischi da 320 mm e 300 mm. Chiudiamo la lista di numeri con il peso di 241 kg e la capacità del serbatoio di 15,7 litri. La dotazione include fari a LED e strumentazione con incorporata la funzione di navigazione "turn-by-turn" tramite la app gratuita Royal Enfield.

Prezzo e colori disponibili

La Super Meteor viene proposta in due versioni, standard e Grand Tourer. La variante standard sarà disponibile in cinque colorazioni mono e bicolori: Astral Black, Astral Blue, Astral Green, Interstellar Grey e Interstellar Green. La versione Super Meteor 650 Grand Tourer è proposta invece nei colori Celestial Red e Celestial Blue. Immancabile la lista di accessori ufficiali proposti dalla Casa e che, è bene ricordare, non fanno decadere la garanzia di 3 anni.

