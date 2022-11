A EICMA arriva Piaggio 1 nella sua versione potenziata

A Eicma 2022 fa il suo ingresso Piaggio 1 , il primo scooter elettrico della Casa di Pontedera, pronto a conquistare tutti gli amanti del genere. Questa volta però del Piaggio 1 sono aumentate le prestazioni e la sua potenza più elevata attira sicuramente l'attenzione di molti. Grazie agli interventi effettuati sulla Power Unit, il motore elettrico che equipaggia il modello, integrato nella ruota posteriore, è ora in grado di offrire migliori prestazioni e un migliore spunto in presenza di pendenze.

Modalità ECO e SPORT

La versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h - autonomia fino a 55 km in modalità ECO e fino a 35 km in modalità SPORT (ciclo WMTC) -, può ora contare su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,3 kW, mentre la versione motociclo Piaggio 1 Active - velocità limitata a 60 km/h, autonomia fino a 85 km in modalità ECO e fino a 60 km in modalità SPORT (ciclo WMTC) - raggiunge i 3 kW di picco. Ne consegue un incremento significativo sul fronte dell'accelerazione, che aumenta del 14% su Piaggio 1 e di quasi il 12% sulla variante Active.

Disponibile in 6 colori