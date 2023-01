La bici con i diamanti esiste davvero e ha un prezzo faraonico da 80mila euro

Si chiamano Oblivion e Obsession , sono modelli con look e finiture diverse, ma accomunati da una caratteristica: sono tempestati di diamanti . Ma non parliamo di auto o moto, bensì di biciclette . Il brand? Gara+ , che ha mostrato i due "gioielli" nelle scorse settimane alla Fiera di Milano. Il prezzo? Per pochi.

Biciclette in edizione limitata

Gara+ deriva dal cognome del fondatore del marchio, Alberto Garagiola. Per descrivere la sua storie e la nascita del brand servirebbe un articolo a parte: qui ci limitiamo a descrivere come Gara+ sia un marchio che produce biciclette in edizione limitata. Non più di 300-350 modelli l'anno, per modelli di ogni tipo: stradale, gravel, da pista, crono e anche mountain bike.

I diamanti riproducono le stelle

La particolarità di Oblivion e di Obsession è di avere il telaio in fibra di carbonio e diamantato. È presente inoltre un indurente che permette al diamante di brillare. Diamanti che non sono posizionati a caso: in entrambi i modelli infatti essi rappresentano le stelle di due galassie. Due veri e propri "gioielli", destinati a qualche facoltoso proprietario, dato il prezzo di 80mila euro.

La moto è in garage? Per Espargaro c'è la bicicletta!