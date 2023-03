Honda partner della Maratona di Roma 2023

Honda parteciperà alla Maratona di Roma 2023: Honda Auto sarà Main Sponsor della manifestazione, mentre Honda Moto vestirà il titolo di Official Supplier. La maratona toccherà le zone più belle della Capitale, da Fori Imperiali e Piazza Venezia, passando per Circo Massimo e la Basilica di San Pietro. Il traguardo, già ben delineato, prevede di ottenere l’impatto ambientale pari a zero per tutto il ciclo di vita dei prodotti e delle attività aziendali entro il 2050. Dopo aver raggiunto lo scorso anno, l’obiettivo fondamentale di elettrificare l’intera gamma auto in Italia e in Europa, riducendo consumi ed emissioni su tutti i modelli, la Casa di Tokyo punta dritta ai prossimi ambiziosi obiettivi.

Un percorso guidato da sostenibilità e identità sportiva, due virtù che si sposano con un evento di portata Internazionale come la Maratona di Roma, capace ogni anno di animare la città portando in strada migliaia di persone, per correre, condividere e appassionarsi. Una partecipazione, quella di Honda, in linea con l’ambizione della Casa di esprimere vicinanza al mondo dello sport, con l’intento di rivolgersi ad un ampio e trasversale pubblico. Mo to e auto della Casa dell'Ala saranno infatti a disposizione sotto diverse forme e attività. Presente l’intera gamma Full Hybrid che andrà a comporre la carovana, mettendo in campo ben dieci vetture a supporto di tutto il team dell’Acea Run Rome The Marathon. Ulteriori cinque vetture saranno poi presenti il 17 e 18 marzo nella zona test drive, posizionata nella parte antistante al Palazzo dei Congressi. La partecipazione con le due ruote