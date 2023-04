Honda: le novità 2023 in prova in via Tiburtina

In occasione del 10° anniversario della Concessionaria nata dalla grande passione delle moto e per il Marchio in particolare, Honda Moto Roma e Honda Motor Europe Ltd. Italia hanno organizzato un evento per presentare le promozioni sull’intera gamma e abbigliamento ufficiale, demo ride gratuiti di tutti i modelli, inclusi le nuove Honda Transalp, Hornet e CL500 seguiti dai tester ufficiali Honda, con una hospitality riservata a tutti i partecipanti.